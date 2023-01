HBO'nun popüler PlayStation oyun serisinden diziye uyarlaması The Last of Us yayınlandı. Sabah erken saatlerde BluTV bünyesinde ülkemizde de yayınlanan dizi, ilk yorumlarını toplamaya başladı.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden The Last of Us’ın dizisine en sonunda kavuştuk. Eleştirmenlerden olumlu yorum bombardımanına uğrayan dizi, izleyicilerinden de geçerli not almayı başardı.

The Last of Us’ı izleyenler, dizinin ilk sezonu hakkındaki yorumlarını sosyal medyadan paylaştı. The Last of Us'a sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

The Last of Us'a gelen izleyici tepkileri:

Dizi, ülkemizde sabahın ilk ışıklarında yayınlandığından henüz pek izleyene sahip olamadı. Fakat şu ana kadar izleyen neredeyse herkesin yorumu, dizinin kusursuz olduğu yönünde.

The Last of Us’a gelen eleştirmen yorumları nasıldı?

Dizinin ortalama Metacritic puanı: 84 (şimdilik)

The Last of Us, Collider, Radio Times ve Empire dahil birçok dev isimden 100 üzerinden 100 puan almayı başardı. Toplam 36 eleştirmenin verdiği puanla dizinin ortalama eleştirmen puanı 100 üzerinden 84 oldu.

Eleştirmenler, dizi hakkında herhangi bir olumsuz yoruma yer vermedi. Hatta Radio Times, tartışmalı bir şekilde dizinin oyunla bazı noktalarda tamamen aynı olmasını iyi bir şey olarak karşıladı. Bu benzerliği de şu şekilde ifade etti:

“Yüzde 90'ında oyuna sadık bir uyarlama. Hatta oyuna o kadar sadık kalıyor ki, bazı noktalarda neredeyse oyundan sahnelerin bir YouTube süper kesimini izliyormuşsunuz gibi geliyor.”

Diziye tam not vermeyenlerin puanları ise The Telegraph için 80, Consequence için 75 ve Entertainment Weekly için 67 oldu. The Telegraph, dizinin biraz uzun hissettirdiğini paylaşırken Consequence’un yakındığı nokta dizinin tekrara düşmesiydi.

Diziye şimdilik en düşük notlardan birini veren Entertainment Weekly ise dizideki aksiyonu yeterli bulduğunu ancak dizinin bazı sahnelerinin oyunu kare kare taklit ettiğini vurguladı ve tam puan verenlerin aksine bu durumdan yakındı.

Eleştirmenlerin verdiği puanlar:

Los Angeles Times - 100/100

The Daily Beast - 100/100

Collider - 100/100

Radio Times - 100/100

Empire - 100/100

Paste Magazine - 95/100

The Playlist - 91/100

TV Guide Magazine - 90/100

CNN - 85/100

The New York Times - 80/100

Vulture - 80/100

The Independent - 80/100

The Hollywood Reporter - 80/100

Rolling Stone - 80/100

Vanity Fair - 80/100

Variety - 80/100

The Telegraph - 80/100

TV Guide - 79/100

Consequence - 75/100

Time - 70/100

Decider - 70/100

Entertainment Weekly - 67/100

Slant Magazine - 50/100

The Last of Us fragmanı: