The Last of Us dizisi, daha yayınlanmadan Rotten Tomatoes'ta yüzde 98 beğeni oranıyla rekor kırdı. Söz konusu reytingin dizi yayınlandıktan sonra bir miktar düşmesi beklense de The Witcher, Uncharted gibi yapımlara fark attığını söylemek mümkün.

2 farklı oyunla karşımıza çıkan, aslen PlayStation Özel oyunu olmasına rağmen kısa süre önce PC oyuncularıyla da buluşan The Last of Us serisi, HBO tarafından aynı isimle diziye uyarlandı. Hatta dizi hakkında ilk eleştirmen yorumları da geçtiğimiz günlerde paylaşılmış, dizi bugüne kadarki en iyi oyun uyarlamalarından biri olarak gösterilmişti.

Seyircilerle buluşmasına 1 gün kala The Last of Us dizisi, şaşırtan bir rekor ile gündeme geldi. The Last of Us, film ve dizi yorumları için ziyaret edilen popüler internet sitelerinden Rotten Tomatoes'a yüzde 100 gibi inanılmaz bir 'beğeni' oranıyla giriş yaptı. Hafta başından bu yana beğeni oranı yüzde 98'e gerilemiş olsa da Uncharted ve Sonic the Hedgehog gibi popüler yapımların önüne geçip en fazla beğeni alan oyun uyarlaması rekorunu kırdı.

The Last of Us, beğeni oranıyla The Witcher'a fark attı

The Witcher, bu konuda The Last of Us'ın en büyük rakiplerinden biri gibi gözükse de Netflix tarafından hayata geçirilen The Witcher, aslen bir oyun değil bir kitap uyarlaması. Şayet rakip olarak görsek bile The Witcher an itibarıyla yüzde 81 reytinge gerilemiş durumda.

Bu arada The Last of Us'ın 15 Ocak yani yarın itibarıyla yayınlanacağını, Türkiye'deki dizi severlerin BluTV üzerinden izleyebileceğini belirtelim. BluTV'ye an itibarıyla aylık 69,90 TL ya da yıllık 478,80 TL karşılığında abone olabilirsiniz. Ancak dilerseniz Hepsiburada Premium'a ayda yalnızca 10 TL'ye abone olup, BluTV aboneliğini de yanında hediye alabilirsiniz.

Üstelik Hepsiburada Premium, kısa süreliğine ilk ay yalnızca 1 TL. Hepsiburada Premium abonesi olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

The Last of Us fragmanı