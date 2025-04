İkinci sezon gelmişken, The Last of Us'ın ilk sezonunda neler olmuştu hatırlayalım ve yeni sezonda bizi neler bekliyor kısaca göz atalım.

Aynı isimli ve çok sevilen oyun serisinden uyarlanan The Last of Us, insanlığın sınırlarını zorlayan duygusal ve psikolojik bir yolculuk. İlk sezonuyla hem biz hayranları hem eleştirmenleri etkilemeyi başaran dizi, oyundaki karakter derinliğini ekrana başarılı şekilde aktarışıyla da alkış toplamıştı. Şimdi gözler ikinci sezona çevrilmişken, hem ilk sezonu hatırlamak hem de neler olacağına dair küçük ipuçları yakalamak isteyenler için spoilersız bir özetle karşındayız. Her şey Cordyceps mantarının mutasyona uğraması ve insanlığı sarsan büyük bir salgına dönüşmesiyle başlıyor. İlk bölümlerde bir yandan salgının sıfır noktasında her şeyin nasıl başladığına şahit olurken bir yandan da ana karakterlerimizden Joel'in hikayesini izliyoruz.

Salgının Endonezya'da bir fabrikada yayılmaya başladığını, bir bilim insanının ve askerlerin aktarımı üzerinden öğreniyoruz ve kadının umutsuzluğu, bize dünyayı bekleyen felaketle ilgili güçlü bir mesaj veriyor.

Amerika'da ise Joel, kızı Sarah ve kardeşi Tommy, mutlu mesut bir hayat yaşarlarken salgın patlak veriyor ve Joel, salgının başladığı gün yaşanan kaos esnasında bir askerin silahından çıkan mermi ile kızını kaybediyor... Aradan 20 yıl geçmiş, bu ''hastalığa'' halen çare bulunamamış ve dünya artık bildiğimiz dünya değil: Hikayeye Amerika'da devam ediyoruz. Aradan geçen yıllarla artık dünyada medeniyet bildiğimiz anlamıyla çökmüş durumda. Her yeri sarmış mantar zombileri, hayatta kalmayı başarmış insanları küçük ''güvenli bölgelere'' hapsetmiş. Bu bölgeler çok katı kurallar altında FEDRA otoritesi altında yönetiliyor. Büyük bir sefalet, şiddet, kaçakçılık ve tabii ki isyan var!

Joel, hayatta kalmayı başarmış ancak kızıyla sevgi dolu bir hayat yaşayan o adamın yerini yılların sertleştirdiği, aksi bir adam almış. Joel de oradaki herkes gibi ne iş olursa yapıp yaşamaya çalışıyor. Anlıyoruz ki bir de kaçakçılık yapıyor. Yani güvenli bölgeler dışına çıkıp ''yabanda'' türlü tehlikelerle sık sık mücadele ediyor.

Joel'in arkadaşı Tess'le de burada tanışıyoruz. Tess de tıpkı Joel gibi sert mizacı olan bir kadın ve o da kaçakçılık türü işlerle uğraşarak yaşamaya çalışıyor.

Joel'in kardeşi Tommy'nin de hayatta olduğunu ancak bir süredir kayıplara karıştığını; Joel'in bir araç ayarlayıp onu bulmaya gitmeyi amaçladığını da bu sırada öğreniyoruz. Ancak araç için bir aküye ihtiyaçları var ve onu arıyorlar. Ateşböcekleri ve Ellie: Ateşböcekleri FEDRA karşısında duran bir isyan grubu ve FEDRA bölgelerinde ve dışarıda eylemler yaparak bir yandan da ''insanlığı kurtarmak'' hedefiyle çabalıyorlar. Ancak tabii ki FEDRA'ya göre Ateşböcekleri tehlikeli ve düzeni tehlikeye atan bir isyan grubu. Bu iki güç arasında sürekli bir mücadele olduğunu anlıyoruz.

Mücadele devam ederken, Ateşböceklerinin küçük bir kız çocuğunu bir odaya kapatmış, sorgulayıp gözlemleyerek kayıt altına aldıklarını görüyoruz. Bu kız Ellie. Anlıyoruz ki Ellie, ısırılarak salgına neden olan mantara maruz kalmış ancak ''zombiye'' dönüşmemiş. Bu da salgına bir çare bulunmasına dair bir umut yeşertmiş ve Ateşböcekleri Ellie'yi batıda bulunan bir Ateşböcekleri tesisine götürüp orada salgın için bir tedavi geliştirmek istiyorlar.

Ayrıca burada yine öğreniyoruz ki Ellie'yi doğduğunda FEDRA yetimhanesine teslim edenler de Ateşböcekleriymiş. Joel ve Ellie'nin yolları kesişir: Joel ve Tess, Tommy'yi arama yolculuğunda ihtiyaç duyacakları, bir kaçakçıdan alacakları ve ödemesini yaptıkları araç aküsünün aynı zamanda Ateşböceklerine de satıldığını öğreniyorlar. Aküyü geri almak için Ateşböceklerinin sığınağına gittiklerinde burada bir çatışma yaşandığını görüyorlar. Bu sırada karşılarına çıkan Ateşböcekleri ile bir anlaşmaya varıyorlar. Bu anlaşmaya göre Joel ve Tess, Ellie'yi Ateşböceklerinin söyleyeceği buluşma noktasına götürecekler ve karşılığında Ateşböceklerinden ihtiyaçları olan her şeyi alacaklar.

Başlangıçta teklife temkinli yaklaşsalar da kabul ediyorlar ve yanlarına Ellie'yi de alarak zorlu olacağı daha en baştan belli olan uzun yolculuk başlamış oluyor.

Yolculuğun başında Joel ve Tess, Ellie'nin enfekte olduğu bilgisinden haberdar değiller ancak çok vakit geçmeden, daha henüz bölgeyi terk ederlerken bu gerçekle yüzleşiyorlar. Ellie enfekte olsa da bağışıklığı olduğunu, bir şekilde mantarın onu ele geçirmediğini anlatarak ikiliyi ikna ediyor. Joel ve Tess temkinli kalsalar da kanıtlarla ikna oluyorlar ve yolculuk devam ediyor. Buluşma noktasında büyük sürpriz, Tess'e veda: Tess, Joel ve Ellie'nin yolculuğu, bize bir yandan da yok olmuş büyük bir şehrin etkileyici manzarasını gösteriyor. Karakterlerimiz bu tehlikenin içinde yolculuklarını sürdürürken kestirme olduğu için ürkütücü bir binanın içine giriyorlar. Ancak bina tahmin ettikleri gibi güvenli çıkmıyor ve burada ürkütücü bir enfekte ile kovalamaca oynuyorlar... Bu sırada Ellie tekrar ısırılıyor ve Tess ile Joel temkinli bir şekilde Ellie'yi gözlemleyerek yolculuklarına devam ediyorlar.

Ellie'yi teslim edecekleri buluşma noktasına geldiklerinde, Ateşböceklerinin tamamının öldüğünü görüyorlar. Bu esnada acı bir şekilde Tess'in de ısırıldığını ve enfekte olduğunu öğreniyoruz. Tess, kendisi enfekte olmuşken Ellie'nin hala etkilenmemesinden yola çıkarak onun gerçekten de salgının bitmesi için bir umut olabileceğine inanıyor ve Joel ile Ellie'nin binadan kaçmasını sağlamak için kendini feda ediyor. Joel ve Ellie baş başalar, yolculuk artık çok daha zor ve güvenli bir yere ulaşmak istiyorlar: Joel başlangıçta Tess'i kaybetmenin acısıyla Ellie'yi suçlasa da Ellie'nin bu yolculuğa çıkmayı onların kabul ettiğini hatırlattığı konuşması sonrası Joel biraz kendine geliyor. İkili artık yabanda baş başalar, Joel'in hedefi ise arkadaşları Bill ve Frank'in yanına gidebilmek.

İşte bu noktada Bill ve Frank'in etkileyici hikayelerini izliyoruz. Bill, salgın başladığında kasabası boşaltılırken saklanıp herkes gittikten sonra yıllar boyu kasabasını tek başına yaşadığı ve her ihtiyacını karşılayabildiği bir sığınağa çevirmiş bir adam. Bir gün kurduğu tuzaklardan birine düşen Frank'i yanına alıyor ve ikili yakınlaşarak birlikte yaşamaya başlıyorlar. İkilinin birlikte hayatlarını kaybettiklerini öğrendiğimiz bu hikayede anlıyoruz ki Bill ve Frank, yıllar içinde Tess ve Joel'in kaçak çıkışları esnasında tanışıp arkadaş olmuşlar. Joel, Tess'in ardından bu iki arkadaşını da kaybettiğini öğrenince yine üzülüyor. Fakat Bill'in arabasını ve cephanesinin bir kısmını yanlarına alarak oradan ayrılıyorlar.

Joel bu süreçte Ellie'ye kardeşi Tommy'nin eskiden bir Ateşböceği olduğunu, eğer onu bulurlarsa Ellie'yi nereye götürmeleri gerektiğini öğrenebileceklerini söylüyor ve ikili Tommy'yi bulmak üzere yola çıkıyorlar. Ellie'nin eli silah tutuyor, Henry ve Sam ile tanışıyoruz: Yolculuk devam ederken ikili anayoldaki kapalı bir tünel sebebiyle bir şehrin içinden geçmek zorunda kalıyorlar. Bu esnada bir çetenin tuzağına düşüyorlar ve çatışma yaşanıyor. Çatışma esnasında Ellie, Joel'den gizli bir şekilde çantasına attığı bir silahla çete üyelerinden birini vuruyor ve Joel'in hayatını kurtarıyor. Bu olay sonrası Joel, Ellie'ye silah tutmayı öğretiyor. İkili arasıdanki güven bağı da yavaş yavaş güçlenmeye başlıyor.

Üyelerini öldürdükleri çetenin lideri, bunu yapanı bulun emri vererek herkesi Joel ve Ellie'nin peşine takıyor. İkilimiz kaçıp saklandıkları bir yerde, Henry ve Sam ile karşılaşıyorlar. Genç bir adam olan Henry ve küçük kardeşi Sam de tıpkı ikilimiz gibi o çeteden kaçıyorlar. Başta hemen güvenemeseler de bu iki ikili yola birlikte devam ederek şehrin altındaki enfektelerle dolu tünelleri kullanarak kaçma kararı alıyorlar.

Ancak tabii ki bela peşlerini bırakmıyor. Çete ile karşı karşıya geldikleri sırada olaya enfektelerin de karışması ile yaşanan kaos ortamında çetenin lideri de dahil olmak üzere pek çok kişi ölürken; Henry, Sam, Ellie ve Joel kaçmayı başarıyorlar. Ancak Sam'in enfekte olduğunu öğreniyoruz. Sam Ellie'ye saldırdığında kardeşini öldürmek zorunda kalan Henry, bu acıyı kaldıramayarak kendini de öldürüyor. İkilimiz ise bir büyük acı olay daha yaşayıp yine baş başa kalıyorlar. Tommy'yi sonunda bulduk ama... Jeol ve Ellie yolculuklarına devam ederken bir amca ve teyzeyle karşılaşıyorlar ve evlerine kısa süreliğine misafir oluyorlar. Burada amca ve teyze onlara ''nehri geçmeyin'' uyarısında bulunsa da ikili uyarıyı dinlemeyip nehri geçiyor. Çok geçmeden etraflarını atlı ve silahlı insanlar sarıyor. Joel'in ismini öğrendikten sonra grup ikiliyi alıp kamplarına götürüyorlar. Burada Tommy ile karşılaşıyoruz. Meğerse Tommy burada kendine güvenli bir kamp kurmuş ve birlikte bebek bekledikleri bir kadın ve kalabalık bir grup ile mutlu mesut yaşıyorlarmış.

Joel, Ellie ile ilgili durumu Tommy' ye anlatıp ondan yardım istiyor. Yaralanmış ve güçsüz durumda olduğunu, Ellie'yi Ateşböceklerinin yanında götürmesini istiyor. Tommy ise bir bebek beklediğini, artık daha dikkatli yaşaması gerektiğini söylüyor. İki kardeş arasında yaşanan bir tartışma sonrası Tommy hatasını kabul edip yardım etme kararı alıyor. Fakat ertesi gün yolculuk başlayacakken, Joel'in Ellie'yi kendi götürmeye karar verdiğini görüyoruz. Bunda önceki gece Ellie ile aralarında yaşanan tartışma da etkili oluyor. Çünkü Ellie, Joel'e onu bırakacağı için sitem ediyor. Nihayetinde ikili birlikte yola çıkıyorlar. İkilimiz ilk kez ayrı düşüyor, Ellie artık daha güçlü ve pek çok büyük sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor: Ellie ve Joel yolculuklarına devam ederlerken uğradıkları bir saldırı sonrası Joel yaralanıyor ve Ellie'ye onu bırakıp Tommy'nin yanına dönmesini söylüyor. Ellie bunu kabul etmiyor ve Joel'i güvenli bir yere götürüp onu iyileştirmeye çalışıyor. Bu sırada ''David'' isimli kötümüz ve müritleri ile karşılaşıyorlar. Ellie, David ve yanındaki adamını silahla tehdit edip onlardan ilaç getirmelerini, karşlılığında vurduğu geyiği onlara verebileceğini söylüyor. İlaç geliyor, Ellie ilacı alıp kaçıyor. Ancak David ve müritleri peşlerine takılıyor.

Yaşanan kaotik olaylar sonrası Ellie, David'in eline düşüyor ve Joel ile ayrı kalıyorlar. Ellie bu esnada David'in insan yiyen bir yamyam olduğunu öğreniyor. Tatsız olaylar sonrası bir şekilde David'i de öldürüp kaçıyor. Bu korkunç sürecin sonunda Ellie ve Joel yine bir araya gelmeyi başarıyorlar.

Bunlar yaşanırken arada bir de flash back oluyor ve Ellie'nin nasıl ısırıldığını öğreniyoruz. Ellie, FEDRA yetimhanesinden yakın arkadaşının Ateşböceklerine katıldığını öğreniyor. Arkadaşı onu gece kaçırıp kapalı bir alışveriş merkezine götürüyor ve ikili burada eğleniyorlar. Bu esnada bir enfekte gelip ikisini de ısırıyor ve Ellie de ilk kez böylece enfekte olmuş oluyor... Ellie ilk kez o akşam ısırılmış olsa da, bağışıklığının sebebi bu değilmiş... Artık son bölüme geldiğimizde ise Ellie'nin hikayesinin bambaşka bir parçasına şahit oluyoruz. Ellie'nin doğduğu güne gidiyoruz ve Ellie'nin annesinin neredeyse doğurmak üzereyken bir enfekte tarafından kovalandığını görüyoruz. Kadın enfekteden kaçıp bir eve giriyor, ne kadar uğraşsa da enfekte onu ısırıyor. Bu esnada doğum yapan kadını evin içinde Ateşböcekleri buluyor. Kadın Ateşböceklerine yalan söyleyerek doğumu yaptıktan sonra ısırıldığını söylüyor. Ateşböcekleri de anneyi vurup Ellie'yi alarak oradan uzaklaşıyor.

Tekrar günümüze dönüyoruz ve Ellie ile Joel'in yolculukları, Ateşböceklerine doğru devam ediyor. Yolda Joel Ellie'ye her şeyi geride bırakıp Tommy'nin kampında yaşamaya dönebileceklerini söylüyor ancak Ellie önce gidip tedaviye yardım etmeyi, sonra birlikte ne isterlerse yapmaları gerektiğini belirtiyor.

Yolculuk devam ederken Ateşböcekleri Ellie ve Joel'i bulup ufak bir tuzakla bayıltıp yanlarına alıyorlar. Joel kendine geldiğinde karşısında Ellie'yi ona emanet eden Ateşböceği liderini görüyor ve Ellie'nin yerini soruyor. Kadın ona Ellie'nin doğumuyla ilgili durumu ve bağışıklığının kaynağını anlatarak ameliyatta bağışıklığın kaynağını Ellie'den alıp tedavi geliştirmede kullanacaklarını söylüyorlar. Bu da Ellie'nin beyni...

Joel bunu kabul etmiyor ve onu oradan zorla uzaklaştımaya çalışanlardan başlayarak birer birer Ateşböceklerini öldürmeye başlıyor. Amacı ise Ellie'yi bulmak. Ellie'yi buluyor, ameliyathaneden kurtarıyor ve ikili tekrar birlikte yola çıkıyorlar.

Bu esnada Joel, o baygınken ne olduğunu soran Ellie'ye doktorların onu incelediklerini, tedavi bulamadıklarını ve vazgeçtiklerini söylüyor. Birlikte çıktıkları bu yeni yolculuk, ilk sezonun sonu oluyor. Peki yeni sezonda bizi neler bekliyor? Dizinin ikinci sezonu, çok daha karanlık bir atmosfer ile bizi ikinci oyunun hikayesine taşıyacak. Bu sezonda yepyeni pek çok karakterle tanışacağız ve ilk sezonun güvene ve sevgiye dayalı temaları biraz daha yoğunlaşacak. Joel ve Ellie artık bambaşka iki insana dönüştüler ve yolculukları devam ederken onları yine pek çok tehlike ve yüzleşme bekliyor... İkinci sezona dair merakınızı gidermek isterseniz çok şanslısınız çünkü bu yepyeni sezon artık yayında!

