Sony'nin 3 Nisan'da PC için piyasaya süreceği The Last of Us Part 2 Remastered'in sistem gereksinimleri belli oldu.

Naughty Dog'un resmî internet sitesi üzerinden yayımladığı blogda açıklanan PC sistem gereksinimlerine göre düşük ayarlarda, 720p çözünürlükte ve 30 FPS'te oynamak için fazla güçlü bir sisteme ihtiyaç duyulmayacak.

Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300X işlemcinin yanı sıra, GTX 1650 veya RX 5500 XT ekran kartı, oyunu en düşük sistem gereksinimlerinde oynamak için yeterli olacak.

The Last of Us Part 2 Remastered PC sistem gereksinimleri

Oyunu en yüksek grafik ayarlarında, 4K çözünürlükte ve 60 FPS'te oynamak isteyenler için ise işler değişiyor. Bunun için en az Intel Core i7-11700 veya AMD Ryzen 7 5700X işlemci, RTX 4080 veya RX 7900 XT ekran kartı ve 32 GB RAM gerekiyor.

The Last of Us Part 2 Remastered'in PC versiyonu, teknik açıdan birçok yenilikle birlikte geliyor. Oyunda NVIDIA DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1 ve FSR 4 desteği, sınırsız kare hızı, DirectStorage gibi PC’ye özel gelişmiş teknolojiler bulunacak. Ayrıca ultra geniş ekran desteğiyle 21:9, 32:9 ve hatta 48:9 formatları da desteklenecek.

PC oyuncuları ayrıca No Return modu için The Last of Us Part I’den Bill ve Marlene karakterleriyle oynayabilecek. Ayrıca dört yeni harita da oyuna ekleniyor. Tüm bu ek içerikler, PC sürümüyle aynı gün olan 3 Nisan tarihinde PlayStation 5 versiyonuna da güncellemeyle eklenecek.