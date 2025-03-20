Ubisoft'un bugün piyasaya sürülen yeni oyunu Assassin's Creed Shadows'un ilk gün güncellemesi yayımlandı.

Assassin’s Creed Shadows’un ilk gün güncellemesi yayımlandı ve güncelleme ile birlikte oyuncuların tapınaklarda gerçekleştirebileceği yıkım ve kan dökme miktarı önemli ölçüde azaltılıyor.

Güncelleme sonrası tapınaklardaki masa ve raflar artık parçalanamıyor. Bu değişikliğin, oyunun inceleme versiyonunda bu tür eylemlerin mümkün olduğunu gören oyuncuların tepkisi üzerine yapıldığı düşünülüyor.

Tapınaklara özel değişiklikler var

Güncelleme aynı zamanda tapınak içindeki kan efektlerini azaltıyor ve silahsız bir NPC’ye saldırıldığında artık hiçbir şekilde kan gösterilmiyor. Üstelik bu değişiklik yalnızca Japonya’ya özgü değil, tüm bölgelerdeki oyuncular için geçerli olacak.

Assassin’s Creed Shadows, tapınaklarla olan mekanikler nedeniyle Japonya Başbakanı’nın bile dikkatini çekmişti. Bir politikacı ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgularken, Başbakan “Gerçek hayatta bir tapınağı tahrip etmek kabul edilemez.” diyerek endişelerini dile getirmişti.

Ubisoft ise oyunun tamamen tarihsel doğruluğa dayanmadığını, aksine gerçek olaylardan ilham alan kurgusal bir eser olduğunu belirtti.