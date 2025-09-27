Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PlayStation Plus Aboneleri Koşun! The Last of Part II PS Plus'a Geldi

Sony ve Naughty Dog, The Last of Us günü şerefine normal fiyatı 2.149 TL olan The Last of Us Part II'yi PS Plus Oyun Kataloğu'na ekledi. Oyun, Extra ve Deluxe aboneleri için erişilebilir durumda.

PlayStation Plus Aboneleri Koşun! The Last of Part II PS Plus'a Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Naughty Dog imzası taşıyan The Last of Us serisi, oyun tarihinin en başarılı yapımlarından biriydi. Şimdi ise oyunun hayranlarını ve daha önce oynamayanları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

The Last of Us Part II Remastered, Playstation Plus aboneleri için erişime açıldı. Naughty Dog, oyunda salgının yayıldığı gün ithafen her yıl kutlanan 26 Eylül The Last of Us Günü şerefine oyunu PS Plus abonelerine ücretsiz hâle getirdi.

PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir durumda

ta

The Last of Us Part II Remastered, PlayStation Plus Oyun Kataloğu’na eklendi. Bu da yalnızca Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebileceği anlamına geliyor. Essential abonesiyseniz maalesef oyunu oynayamayackasınız. Normal fiyatının 2 bin 149 TL olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca ilk oyun hâlihazırda PS Plus kataloğunda yer alıyor . The Last of Us Part II Remastered, Joel ve Ellie’nin zombi dolu dünyadaki hikâyesini devam ettiriyor, Abby gibi önemli yeni karakterleri tanıtıyor. Eğer oynamadıysanız yer yer çok üzüleceğiniz, gerileceğiniz ve aksiyondan aksiyona atlayacağınız bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca iyileştirilmiş oynanış mekanikleri de özellikle çatışma, kavga anlarında deneyiminizi ciddi anlamda iyileştiriyor.

Ekim 2025: PlayStation Plus'a Gelecek Oyunlar Açıklandı Ekim 2025: PlayStation Plus'a Gelecek Oyunlar Açıklandı
Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim