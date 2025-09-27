PlayStation Plus Aboneleri Koşun! The Last of Part II PS Plus'a Geldi

Sony ve Naughty Dog, The Last of Us günü şerefine normal fiyatı 2.149 TL olan The Last of Us Part II'yi PS Plus Oyun Kataloğu'na ekledi. Oyun, Extra ve Deluxe aboneleri için erişilebilir durumda.

Naughty Dog imzası taşıyan The Last of Us serisi, oyun tarihinin en başarılı yapımlarından biriydi. Şimdi ise oyunun hayranlarını ve daha önce oynamayanları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

The Last of Us Part II Remastered, Playstation Plus aboneleri için erişime açıldı. Naughty Dog, oyunda salgının yayıldığı gün ithafen her yıl kutlanan 26 Eylül The Last of Us Günü şerefine oyunu PS Plus abonelerine ücretsiz hâle getirdi.

PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir durumda

The Last of Us Part II Remastered, PlayStation Plus Oyun Kataloğu’na eklendi. Bu da yalnızca Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebileceği anlamına geliyor. Essential abonesiyseniz maalesef oyunu oynayamayackasınız. Normal fiyatının 2 bin 149 TL olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca ilk oyun hâlihazırda PS Plus kataloğunda yer alıyor . The Last of Us Part II Remastered, Joel ve Ellie’nin zombi dolu dünyadaki hikâyesini devam ettiriyor, Abby gibi önemli yeni karakterleri tanıtıyor. Eğer oynamadıysanız yer yer çok üzüleceğiniz, gerileceğiniz ve aksiyondan aksiyona atlayacağınız bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca iyileştirilmiş oynanış mekanikleri de özellikle çatışma, kavga anlarında deneyiminizi ciddi anlamda iyileştiriyor.