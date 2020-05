The Last of Us: Part II'den 24 Dakikalık Oynanış Videosu

Sony, düzenlediği State of Play etkinliği kapsamında merakla beklenen The Last of Us: Part II'den birçoğu daha önce görmediğimiz görüntülerden oluşan yepyeni bir oynanış videosu yayınladı. Efekt, grafik, animasyon ve hikaye anlamında “olmuş” dedirten The Last of Us: Part II, 19 Haziran’da oyuncularla buluşacak.

Sony, dün Türkiye saati ile 23:00’da düzenlediği State of Play etkinliği kapsamında The Last of Us: Part II'den heyecanı katlayan etkileyici bir oynanış videosu paylaştı. 23 buçuk dakikalık videonun yaklaşık 10 dakikası, oyunla ilgili yeni görüntülerden oluşuyor.

Oyundaki baş kahramanımız Ellie'nin, Washington Kurtuluş Cephesi (WLF) militanları tarafından kontrol edilen bir alanda yüzdüğünü görüyoruz. Düşmanlarına gizlice arkadan saldırarak etkisiz hale getiren Ellie, serinin ilk oyununa kıyasla yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmiş gibi görünüyor.

The Last of Us: Part II, her zamankinden daha kanlı olacak

Çok daha iyi grafik ve efektlerle bezenen The Last of Us: Part II, yakın dövüş ve silah sıkma mekaniği ile eksiksiz bir oynayış deneyimi vadediyor. Hikaye, atmosfer ve müzik açısından da beklentileri fazlasıyla karşılayacakmış gibi görünen oyun, sayısı artan kanlı sahneleri ile dikkat çekiyor.

The Last of Us: Part II, önemli iyileştirmeler almasına rağmen, temel olarak ilk oyunun üzerinde geliştirilmiş izlenimi veriyor. Türkçe dil desteğinin de olduğu oyun, yeni nesil grafikleri, animasyonları, oynanış mekaniği ve hikayesi ile kesinlikle “olmuş” dedirtiyor.

Türkçe dil desteğinin de bulunduğu oyun, 19 Haziran'da piyasaya sürülecek

2013 yılında piyasaya çıkan The Last of Us, tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren bir salgın hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını yani 2033 yılını konu alıyordu. The Last of Us, ilk haftasında 1,3 milyonun üzerinde, 14 ay içinde de 8 milyondan fazla satarak en çok satan PlayStation 3 oyunlarından biri haline gelmişti.

PlayStation 4 için düzenlenen ve The Last of Us Remastered adını taşıyan sürüm ise ilk olarak Temmuz 2014'te yayımlanmıştı. Aralık 2016'da ise devam oyunu The Last of Us: Part II duyuruldu, ancak aradan geçen dört seneye rağmen bir türlü piyasaya sürülemedi. Daha önce çıkış tarihi iki kez ertelenen oyun, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 19 Haziran’da raflardaki yerini alacak.

The Last of Us: Part II’nin yeni oynanış videosu