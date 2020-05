The Last of Us 2'nin Orta Doğu'da Yasaklandığı İddia Edildi

PlayStation 4 için bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II’nin Orta Doğu’da yasaklandığı iddia edildi. Oyunun ön siparişi veren Dubaili bir oyuncu, oyunu PlayStation Store’da göremediğini söyledi.

PlayStation 4’ün bu sene için en çok beklenen oyunu olan The Last of Us Part II, yaşadığı gecikmelerin ardından en sonunda oyuncularla buluşacak. Naughty Dog’un elinden çıkan oyun 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacak.

PlayStation 3 için 2013, PlayStation 4 için ise 2014 yılında çıkan ilk oyunun devamı uzun yıllardır hayranları tarafından bekleniyor. Ancak daha önce çeşitli gecikmeler de yaşayan oyunun yine bazı hayranlarıyla buluşamayacağı iddia edildi.

The Last of Us Part II, Orta Doğu’da yasaklandı iddiası

Oyunun Orta Doğu’da yasak olduğu iddiası ise bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. Oyunun daha önce ön siparişini veren Dubaili oyuncu, PlayStation Store hesabında göremeyince, PlayStation Destek ekibine e-posta yoluyla ulaşıyor. Destek ekibi ise oyunu mağazada görememesinin sebebinin “yetkili kurumlar” tarafından engellenmiş olması olduğunu ifade ediyor.

Yetkili kurumlar diyerek tam olarak neyin kast edildiği belli olmasa da oyuncuların The Last of Us Part II’yi daha çok bekleyecekleri kesin. İşin daha ilginç tarafıysa The Last of Us Part II’nin engellenmeden önce bu bölgede tanıtım kampanyaları yapmış olması oldu. Yani oyunun engellenmesinin nispeten daha yeni bir olay olduğu sonucuna varabiliriz.

Oyunun bölgede neden engellendiğine dair herhangi direkt bir açıklama bulunmuyor. Ancak Reddit’teki söz konusu paylaşımın altında yasağın sebebinin, muhtemelen oyundaki LGBT teması olduğu ifade ediliyor. Diğer bir ihtimal olan şiddet içeriğiyse çok muhtemel gözükmüyor. Şiddet içeren birçok oyun Orta Doğu’da yasaklanmadan oynanabilmişti.

Yukarıda da söylediğimiz gibi oyun, 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacak. Ancak çıkış tarihinden önce 27 Mayıs’ta ve 3 Haziran tarihlerinde iki adet videolu sunum gerçekleştirilecek.