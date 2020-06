The Last of Us Part II İçin Yeni Bir TV Reklamı Yayınlandı

Bu yılın en merak edilen oyunlarından The Last of Us Part II'nin ABD televizyonlarında yayınlanan yeni bir televizyon reklamı ortaya çıktı. CGI teknolojisiyle oluşturulan bu video, oyuna dair gerçek oynanış mekaniklerini ve görüntüleri içermiyor.

2020 yılının en merak edilen konsol oyunlarından olan The Last of Us Part II’nin neredeyse tüm hikâyesi, geçtiğimiz günlerde görsellerle birlikte çevrimiçi ortamda sızdırılmıştı. Yaşanan bu olayın ardından oyuna dair tüm aşamaları hızlandıran geliştirici firma Naughty Dog, oyunun 19 Haziran’da piyasaya sürüleceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Yaşanan bu skandalın etkileri yavaş yavaş unutulurken bu süreçte oyuna dair birçok yeni video gördük. Şimdiyse The Last of Us serisinin hayranları, devam oyununun Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan yeni bir TV reklamını keşfettiler. Gelin önce CGI teknolojisiyle yapılan bu videoya daha yakından göz atalım, daha sonrasındaysa üzerine konuşalım.

The Last of Us Part II’nin TV reklamı:

Yaklaşık 30 saniye süren bu video, serininin başrol karakterlerinden olan Ellie’nin hikâyesine odaklanıyor. Videonun başında Ellie’nin birinden veya birilerinden kaçmaya çalıştığını, kaçarken ‘takırdayanlar’ ile karşılaştığını görüyoruz. Burada Ellie’yi kovalayanın kim ya da ne olduğunu bilmiyoruz. Videoda ayrıca Ellie’nin gitar çalarak Lotte Kestner’ın ‘True Faith’ parçasını söylediğini de duyabiliyoruz.

The Last of Us Part II’ye ait olan bu video, PlayStation’dan bu hafta göreceğimiz son video olabilir. Bildiğiniz üzere Sony, normal şartlar altında 4 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan PlayStation 5 etkinliğinin ABD’de devam eden karışıklıklar ve protesto eylemleri nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu. Etkinliği süresiz olarak ertelediğini belirten firma, yapılan açıklamada “Şu anda kutlama zamanı değil” ifadelerine yer vermişti.

PlayStation 5 etkinliğindeki ertelemeye rağmen The Last of Us Part II’nin çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bu noktada oyun, büyük bir aksilik çıkmazsa 19 Haziran 2020 tarihinde serinin hayranlarıyla buluşacak ve PlayStation 4’e özel bir oyun olacak.