The Last of Us Part II'de Özelleştirilebilir Zorluk Olacak

Naughty Dog şirketinin ünlü oyun serisi The Last of Us'ın, bu ay çıkacak olan devam oyunu The Last of Us Part II, birden çok ve fazlasıyla özelleştirme yapabileceğiniz zorluk seviyelerine sahip olacak.

Çıkış tarihine çok da fazla kalmayan The Last of Part II'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyunun 'erişilebilirlik' kategorisi altında, yakındaki toplanabilir eşyalar için ses desteği, renk körlüğü için altyazı seçenekleri ve düşmanların mavi veya kırmızı renklere dönüştürülebileceği yüksek kontrast modu dâhil 60'tan fazla özelleştirme seçeneği bulunacağı ortaya çıkmıştı. Bugün yeni ortaya çıkan haberlere göre The Last of Us Part II, aşırı miktarda 'özelleştirilebilir' zorluk seviyelerine sahip olacak.

Oyuna erken erişim sağlayan Game Informer tarafından ulaştırılan diğer bilgilerse genel olarak oyun içerisinde gizliliğin oldukça tatmin edici olduğu; oyunun oldukça pürüzsüz geçişlere, çok detaylı ve mükemmel grafiklere sahip olduğu yönünde. Bu bilgilerin yanı sıra oyunun özelleştirilebilir zorluk seviyesi, oynayış deneyimini oldukça fazla şekillendirebiliyor.

En zor seviye olan 'Survival​' (Hayatta Kalma) modu, ilk bölümlerde bile açık olacak:

Sadece 'kolay', 'normal' ve 'zor' seviyelerinden ibaret olan zorluk ayarlamalarını sevmiyorsanız, The Last of Us Part II'deki özelleştirilebilir zorluk dereceleri tam size göre. Oyunun erken erişiminde ilk bölümde 'Survival' modunda oyunu oynayan Game Informer, bunun çok 'acımasız' bir deneyim olduğunu söylüyor fakat The Last of Us Part II'de toplanabilir eşyaların belirme oranı, alınacak hasar oranı ve düşmanların yapay zekâsı dâhil birçok etkeni özelleştirebiliyorsunuz ve bu yaptığınız özelleştirmelerin oyuna, gerçekten gözle görülür bir şekilde etkisi oluyor.

Game Informer'ın zorluk seviyeleri hakkında yaptığı yorumlar şu şekilde: "Oyunun 'hastane baskını' bölümünü farklı zorluk ayarlarında oynadım ve bu zorluk derecelerinin arasındaki fark oldukça hissedilebilir derecede fakat yine de bu zorluk derecelerine tamamen bağlı değilsiniz. Zorluk derecelerinin içerisinde özelleştirmeler yaparak Ellie'nin alacağı hasar miktarını, çevresel faktörleri, düşmanların zekâsını ve birçok diğer oynanış özelliğini kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz."

The Last of Us Part II, 12 Haziran tarihinde 429 liralık fiyat etiketiyle PlayStation 4'e özel olarak satışa sunulacak. The Last of Us Part II'nin PlayStation Store sayfasına buradan ulaşabilir ve ön sipariş verebilirsiniz.