The Last of Us Part II'nin Yeni Tanıtım Videosu

Sony, The Last of Us Part II için televizyonda kısa bir tanıtım videosu yayınlamıştı. Videonun daha uzun bir versiyonu bugün internet üzerinden paylaşıldı.

Oyun geliştirmenin bir sanat olup olmadığı çok uzun bir süredir tartışılıyor. Öte yandan oyunlar kendilerinin bir sanat eseri olduğunu kanıtlamak için her an yeni şeylerle karşımıza çıkıyor. Sony’nin The Last of Us Part II için yayınladığı PlayStation 4 sinematik videosu da bu noktada dikkat çekiyor.

Uzun zamandır beklenen ve salgın nedeniyle çıkışı iki defa ertelenen oyunun tanıtım videosu, pek çok Hollywood yapımı için hazırlanan fragmanlara taş çıkarıyor, pek çoğunu amatör işi hayran yapımları gibi gösteriyor.

Sony’den 1 dakikalık tanıtım videosu:

Videodaki fikir aslında epey basit ve görsel sanatlarda bugüne kadar defalarca kullanılmış bir şey: 'gitar çalıp geçmişi düşünmek'. Ellie, New Order adlı şarkıdan bir bölümü söylerken bir yandan da geçmişte yaşadığı olayları hatırlıyor.

Sözlerin arka planda ilerleyen olaylarla örtüşmesi ve genel olarak kullanılan hikâye anlatım teknikleri oldukça başarılı gözüküyor. Videonun 30 saniyelik versiyonu, ABD’de televizyonlarda da yayınlanıyor.

The Last of Us Part II, 19 Haziran’da geliyor:

Daha önce koronavirüs salgınından dolayı iki defa ertelenen The Last of Us Part II, 19 Haziran 2020’de uzun süredir oyunu bekleyen hayranlarıyla buluşacak. Yeni oyun, hayranların aklına takılmış olan sorulara cevap verecek.

Öte yandan oyun, son dönemde çıkış tarihinden ziyade yapımcı firma Naughty Dog’da çalışan bir kişinin yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Doğru olmaları ihtimaline karşılık detaylarına değinmeyeceğimiz iddialara göre devam oyunu ilk oyundan daha farklı bir ilerleyişe sahip olacak.

2013 yılında piyasaya çıkan The Last of Us, devam oyunu için çok iyi bir noktada sona ermişti. Yapımın devamıysa muhtemelen PlayStation 4 için göreceğimiz son AAA oyun olacak. Oyun için yayınlanan yeni tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.