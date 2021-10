The Last of Us'ın Steam'de Görüldüğü İddia Edildi

Sony Interactive Entertainment'ın sevilen PlayStation özel oyunu The Last of Us'ın, geçtiğimiz günlerde gelen God of War'un arından Steam'e geldiği iddia edildi. İddiaların doğru çıkması ve The Last of Us'ın gerçekten Steam'e gelmesi halinde oyunu bilgisayar üzerinden oynamak da artık mümkün olacak.

Popüler oyun üreticisi Sony Interactive Entertainment’ın God Of War, Days Gone ve Horizon Zero Down gibi sevilen PlayStation özel oyunlarını bir oyun platformu olan Steam üzerinden satın alıp bilgisayarda oynamak mümkünken; Beyond Two Souls, Heavy Rain ve Detroit Become Human gibi oyunları da Epic Games üzerinden bilgisayarda oynanabiliyor.

Bir oyun sayfası şimdi de, Sony’nin belki de en çok sevilen oyunu diyebileceğimiz, sadece PlayStation 3 ve PlayStation 4 üzerinden oynanabilen efsane oyunu The Last of Us‘ın da Steam’e geldiğini iddia etti. İddianın doğru çıkması halinde The Last of Us, artık bilgisayar üzerinden oynanabilecek.

İddianın sahte olduğunu düşünenler var

Söz konusu iddiayı ortaya atan sayfa, The Last of Us’ın Steam aracılığıyla bilgisayar ortamına geldiğini; ancak geçen ay sızdırılan God of War’da da olduğu gibi, sızdırılan görüntünün özel bir Steam sayfasına ait olabileceği ihtimali sebebiyle oyunu şimdilik Steam’de kimsenin göremediğini belirtti. Ancak paylaşımı yapan site, sızıntılara güven olmayacağı için bu habere tereddütle yaklaşılması gerektiğini de ekledi.

Bazıları ise bu haberin tamamen gerçek dışı olduğu görüşünde. Bir kullanıcı; Steam’de bulunan hiçbir oyunun fragmanında PS logosunun bulunmadığını ve bu yüzden de The Last of Us’a ait olduğu iddia edilen görselde PS logosu olması sebebiyle haberin kesinlikle sahte olduğunu savundu. Eğer The Last of Us’ın Steam’e geleceği sadece bir dedikodudan ibaret ise, görseli internete yükleyerek birkaç oyun severi kandırmak isteyen kişi logoyu "Steam Game Page Maker"lar sayesinde yapmış olabilir.

Haber sahte olsun ya da olmasın; oyun severler, şimdiye kadar bilgisayara gelen tüm PS özel oyunlarının ışığında hala daha umutlu. Bu haberin gerçek çıkmaması durumunda bile oyun severler, asıl olayın The Last of Us’ın bilgisayar ortamına gelip gelmeyeceği değil de, ne zaman geleceği olduğunu düşünüyor.