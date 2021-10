CD Projekt Red'in Stüdyosu Yeni Bir Proje Üzerinde Çalışıyor

The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarla ünlü dev oyun üretici ve dağıtıcısı CD Projekt Red; bir başka oyun stüdyosu olan The Molasses Flood'ı satın aldığını duyurdu. Stüdyonun var olan bir CD Projekt Red IP'lerinden birinin üzerinde yeni bir oyun üzerinde çalıştığı haberi ise oyun severleri epey bir heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz mart ayında uzun bir süredir geliştirme ortağı olan çok oyunculu uzman stüdyo Digital Scapes’i satın alan CD Projekt Red; The Flame in the Flood gibi oyunlarla tanınan ABD’li stüdyo The Molasses Flood’ı da satın aldığını duyurdu. Görünüşe göre artık CD Projekt Red’in bir parçası olan The Molasses Flood, “CD Projekt’in IP’lerinden birine dayalı” iddialı bir proje üzerinde çalışacak.

Satın alma duyurusunun devamında yapılan açıklamada, CD Projekt Red’in Başkanı ve ortak CEO’su olan Adam Kiciński, her zaman yürekten oyun yapan ekiplerin peşinde olduklarını ve The Molassess Flood’ın da onların bu oyun üretme tutkusunu paylaştığını belirterek “Deneyimli, kalite odaklı ve harika bir teknolojik anlayışa sahipler. Gruba çok fazla yetenek ve kararlılık getireceklerine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

The Molasses Flood kendi prensiplerine göre oyun üretmeye devam edecek

Kendi yaptığı açıklamada da CD Projekt Red’in söylediklerine benzer ifadelere yer veren The Molasses Flood; CD Projekt’in onları “şirkete özgürlük tanıyarak onları kısıtlamak istemediklerini açıkça ortaya koyduğunu" ve bir şirket olarak her zaman olduğu gibi zengin oyun sistemleri üzerine kurulu yürekten ve aynı ilkelere dayalı oyunlar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

The Molasses Flood’un Stüdyo Başkanı Forest Dowling de stüdyonun satın almayı; sevdikleri oyunlar yapan sevdikleri bir şirketle kurdukları bu iş birliği sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlayacak harika bir fırsat olarak gördüğünü aktardı.

Peki bu iş birliğinin sonucunda bizleri neler bekliyor?

Ne CD Projekt Red ne de The Molasses Flood tarafından, stüdyonun ne üzerine çalıştığına dair bir açıklama gelmedi; elimizde olan tek bilgi bunun “mevcut bir CD Projekt IP’sinin evreninde tamamen yeni bir oyun” olduğu. Çoğu kişiye göreyse bu “gizemli” projenin; The Witcher ya da Cyberpunk 2077 evreninde geçecek olan bir oyun olması ihtimali oldukça kuvvetli.

The Molasses Flood’ın kendi kimliğini ve prensiplerini korumaya devam edeceğini vurgulaması ise, CD Projekt Red’in var olan evrenlerinden birinde bir oyun inşa eden stüdyonun; daha önce yapmış olduğu oyunlardaki ruhu ve mekanikleri de koruyacağına ve bunları yeni oyuna entegre edeceği anlamına geliyor.