Sony, PlayStation 5 kumandası DualSense'in yeni bir versiyonunu duyurdu. The Last of Us temasına sahip olan kumanda, sınırlı sayıda üretilecek. Peki fiyatı ne kadar?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'den PlayStation 5 sahiplerini heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirket, DualSense'in yeni bir versiyonunu duyurdu. İkonik PlayStation oyunu The Last of Us için tasarlanan DualSense, sınırlı sayıda üretilecek.

The Last of Us Limited Edition olarak isimlendirilen yeni DualSense, tahmin edebileceğiniz üzere oyun içinden bazı nesneler taşıyor. Şirket bu nesneleri, mat siyah zemin üzerine yerleştirmiş durumda. The Last of Us hayranları, hatıra kalması açısından bu ürüne büyük ilgi gösterecekler gibi görünüyor.

Karşınızda DualSense'in The Last of Us Limited Edition versiyonu

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre DualSense'in The Last of Us Limited Edition versiyonu, 10 Mart'ta ön siparişe açılacak. Şirketin internet sitesi üzerinden satın alınabilecek kumandalar, 10 Nisan 2025 tarihinde de resmî olarak piyasaya sürülecek. The Last of Us temalı DualSense satın almanın bedeli ise 84,99 dolar olacak.

The Last of Us temalı DualSense ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Kumandayla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.