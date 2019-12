The Last Remnant Remastered, Android ve iOS için Yayınlandı

Square Enix, yıl boyunca popüler oyunlarını mobil platformlara taşıdı ve yayıncı durdurak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. The Last Remnant Remastered, devasa dosya boyutu ve yüksek fiyatıyla Android ve iOS için yayınlandı.

Square Enix, sadece son birkaç ay içinde iOS ve Android'de iki farklı yüksek kaliteli oyun çıkardı. Romancing SaGa 3, diğer platformların yanı sıra mobil cihazlara da taşınırken, SaGa Scarlet Grace: Ambitions; PS4, Nintendo Switch, PC ve mobil cihazlara geldi. Şimdi de The Last Remnant Remastered sürpriz bir şekilde Android ve iOS platformlarında yayınlandı.

The Last Remnant ilk olarak 2008 yılında Xbox 360'a özel olarak piyasaya sürüldü, ardından 2009'da yükseltilmiş bir Steam versiyonu geldi. Son olarak geçtiğimiz yıl Unreal Engine 4 motoruyla yenilenerek PS4'e gelen The Last Remnant Remastered, yaz aylarında Nintendo Switch'e taşındı. Artık mobil kullanıcılar da oyunu akıllı telefonlarında deneyimleyebilecekler.

The Last Remnant Remastered, 'Kalıntılar' olarak bilinen gizemli ve kadim yapıtlarla dolu bir dünyanın hikayesini anlatıyor. Hikayeye göre, Kalıntıların kimin eseri olduğunu veya ne amaçla yapıldığını kimse bilmiyordu fakat bunların sahip olduğu şaşırtıcı gücü günlük hayatta kullanıyordu. Gücün aşırı kullanılması sonucunda, yönetenler ve yönetilenler arasındaki uçurum açıldı ve dünya yıllar sürecek bir savaşa ve kaosa sürüklendi. Artık Mitra, Yama, Qsiti ve Sovan adlı 4 ırkın bir araya getirdiği bir dünya var.

Oyunun savaş sisteminde oyunculara sürekli değişen senaryolarla, komut tarzı bir savaş deneyimi sunuluyor. Alanda düşmanlarla temasa geçmek savaşları tetikliyor. Dost ve düşman kuvvetlerin pozisyonlarına ve durumuna bağlı olarak sürekli değişen stratejik emirler veriyorsunuz. Dost kuvvetlerin morali, savaşın sonucunu büyük ölçüde etkiliyor. Daha yüksek moral, daha fazla hasar vermek için saldırı statüsünü artırmak veya düşmanın verdiği hasarı azaltmak gibi avantajlı etkilere sahip.

The Last Remnant Remastered, 135 TL'lik yüksek bir fiyatla satışa sunuldu ve 6 GB'tan daha yüksek olan boyutuyla mobil cihazlardaki en büyük oyunlardan biri. Oyunu App Store ve Google Play üzerinden alıp oynayabilirsiniz.

The Last Remnant Remastered fragmanı: