Popüler video oyunu serisi The Legend of Zelda'nın canlı aksiyon film uyarlaması, beyaz perdedeki yerini almaya hazırlanıyor.

Nintendo’nun dünyaca popüler video oyunu serisi The Legend of Zelda'nın beyaz perdeye taşınacağı filmin vizyon tarihi açıklandı.

Sony Pictures ve Nintendo ortak yapımı olacak film, canlı aksiyon formatında izleyicilerle buluşacak. Filmin vizyon tarihi ise 6 Mart 2027 olarak belirlenmiş durumda.

The Legend of Zelda, 6 Mart 2027'de sinemalarda

Proje başlangıçta 2023 yılının Kasım ayında resmî olarak duyurulmuş ve serinin yaratıcısı Shigeru Miyamoto tarafından bizzat üstlendiği belirtilmişti. Miyamoto, ünlü yapımcı Avi Arad ile birlikte yapım sürecinde yer alacaklarını açıklamıştı.

Filmin yönetmen koltuğunda ise The Maze Runner üçlemesi ve Kingdom of the Planet of the Apes gibi yapımlarla tanınan Wes Ball oturuyor. Ball, filmin yapımcılığını da Joe Hartwick Jr. ile birlikte Oddball Entertainment çatısı altında üstlenecek.

Filmin senaryosu ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmasa da Wes Ball’un daha önce yaptığı açıklamalar projeye dair bazı ipuçları veriyor. Yönetmen, Hayao Miyazaki’nin eserlerinden ilham aldığını ve filme onun tarzına özgü bir merak ve tuhaflık hissi katmayı hedeflediğini belirtti.