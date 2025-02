İkonik Nintendo oyunu The Legend of Zelda için başlatılan hayran yapımı film projesi iptal edildi. Resmî açıklama yok ancak projenin iptal edilmesinin nedeni Nintendo gibi görünüyor.

Nintende ekosisteminin en çok sevilen oyunları arasında yer alan The Legend of Zelda, geçtiğimiz ay dikkat çeken bir gelişme ile gündem olmuştu. İkonik oyunun hayran yapımı film projesi için start verilmiş, kitle fonlama platformu Kickstarter üzerinden de bir kampanya başlatılmıştı.

Ancak şimdi, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Projenin yapımcılarından Dio Traverso, projenin iptal edildiğini ve artık maddi desteğin kabul edilemeyeceğini söyledi. Bu kararın 30 bin dolarlık hedefin yaklaşık 24 bin dolarlık kısmı tamamlandıktan sonra gelmesi, oldukça üzücü bir durum.

Peki hayran yapımı film, neden iptal edildi?

"Lost in Hyrule" isimli filmin neden iptal edildiğine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak projenin neden iptal edildiğinin sebebi çok açık. Nintendo, The Legend of Zelda'nın tüm haklarına sahip. Hâl böyle olunca film ekibini yasal işlem başlatmakla tehdit etmiş olabilir. Aslında bu beklenen bir şeydi çünkü Dio Traverso ile ekibi, daha önce konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve Nintendo'dan hamle gelmesi durumunda projeyi iptal edebileceklerini söylemişti.

Bu arada; Nintendo'nun da hâlihazırda bir The Legend of Zelda filmi üzerinde çalıştığını belirtelim. Bu film, ilk kez 2023 yılının sonlarında duyuruldu ve yakın gelecekte vizyona girmeyeceği açıklanmıştı. Projenin ne durumda olduğu ise uzun zamandır gizemini koruyor.