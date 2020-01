PS5 İçin Bir Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliştiriliyor

Geliştirici Daedalic Entertainment, J.R.R. Tolkien'in The Lord of the Rings kitap serisine dayanan yeni bir oyun için Middle-earth Enterprises ile birlikte çalışıyor. Stüdyo, The Lord of the Rings: Gollum'un PC platformunun yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirildiğini doğruladı.

Daedalic Entertainment, The Lord of the Rings: Gollum'un PC'lerin yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X'e geleceğini doğruladı. Oyunun şimdiki nesil konsollara gelip gelmeyeceği henüz belli değil, ancak 2021'de çıkması planlanan oyun, nesiller arası olarak PS4 ve Xbox One'da da oynanabilir.

The Lord of the Rings: Gollum, ilk olarak geçtiğimiz yılın mart ayında, Gollum'un yüzüğü bulduktan sonraki hikayesini konu alan bir aksiyon-macera oyunu olarak duyuruldu. Oyun, romanların ve filmlerin öncesindeki bir zaman çizgisinde geçecek. Ayrıca Daedalic'e göre Gollum'un hikayesi, stüdyonun Middle-earth Enterprises ile kurduğu ortaklığın ardından geliştirilen ilk oyun olacak.

Daedalic Entertainment CEO'su ve kurucu ortağı Carsten Fichtelmann, "Hedefimiz bir hikaye anlatımı deneyimi sunmaktı. Yaklaşık 4 yıl önce, Berkeley'de Middle-earth Enterprises'ı yakaladım ve belki Peter Jackson'ın 20 yıl önce yaptığı gibi The Lord of the Rings'i lisanslamakla ilgilendiğimizi söyledim. Müzakerelerin ardından , Tolkien markası için son yıllarda ortaya çıkan diğer ürünlere göre daha hikaye odaklı şeyler yapabilen bir şirket aradıkları açıktı." dedi.

Ne yazık ki, şu anda oyun hakkında daha fazla detay ortaya çıkmadı ancak 2021'de çıkacaksa bu yıl içinde fazlasını öğrenebiliriz. Daedalic, endüstrideki en tanınmış stüdyolardan biri olmasa da, The Lord of the Rings büyük bir marka ve oyun bu yıl E3, Gamescom veya The Game Awards gibi büyük etkinliklerde sahne alabilir.