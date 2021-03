The Lord of the Rings: Gollum’un Yeni Fragmanı Yayınlandı

Gelecek yıl piyasaya sürülecek The Lord of the Rings: Gollum’un oyun içi görüntüler sunan yeni fragmanı yayınlandı. Fragman oldukça kısa olsa da oyun hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

PlayStation, Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve J.R.R. Tolkien’in Orta Dünya’sında geçen The Lord of the Rings: Gollum’un oynanışını ve etkileyici atmosferini gösteren yeni fragmanını yayınladı.

Paylaşılan bilgilere göre oyun, dallara ayrılan özel bir anlatı içerecek ve J.R.R. Tolkien’in orijinal Sméagol karakterinin hikayesini genişletecek. Bir başka deyişle The Lord of the Rings: Gollum, kitaplardan çok da uzaklaşmadan yeni bir Yüzüklerin Efendisi hikayesi anlatacak.

Lord of the Rings: Gollum, Sméagol'un Frodo ve arkadaşları ile tanışmadan önceki hikayesini anlatacak

Daedalic Entertainment CEO'su Cartsen Fichtelman, oyun ile ilgili olarak daha önce yapmış olduğu açıklamada Lord of the Rings: Gollum’un, karakterin Frodo ve arkadaşları ile tanışmadan önceki hikayesini anlatacağını belirtmişti. Dolayısı ile hikaye, teknik olarak geleceğe değil geçmişe doğru genişleyecek.

PlayStation YouTube hesabının fragman için paylaştığı açıklamada Lord of the Rings: Gollum’un hikaye odaklı bir aksiyon-macera oyunu olacağı ve 2022 yılında hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 için piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça yeni açıklamalar ve oynanış videoları ile oyun Lord of the Rings: Gollum hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Lord of the Rings: Gollum fragmanı