Disney+ Slovakya'nın YouTube üzerinden yayınladığı "2021'de neler olacak?" isimli videoya göre The Mandalorian'ın 3. sezonu 2021 yılı içerisinde yayınlanacak. Yeni sezon prodüksiyonlarına bu yıl sona ermeden önce başlanması planlanıyor.

Star Wars evreninin ilk live action (canlı aksiyon) dizisi olarak karşımıza çıkan The Mandalorian, geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan 9 bölümlük ilk sezonuyla izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölümleriyle ikinci sezona başlayan yapım, görünüşe göre hiç hız kesmeden 3. sezonuyla yoluna devam edecek.

Dizinin yeni sezon onayı, Disney+ Slovakya tarafından yayınlanan bir videodan geliyor. Disney+ Slovakya YouTube kanalından "2021'de neler olacak?" başlığıyla yayınlanan videoda, The Mandalorian'dan sahneler de yer alıyor. Listede ayrıca WandaVision ve Marvel Studios Loki gibi yapımlar da bulunuyor.

The Mandalorian'ın 3. sezonu, beklenenden daha erken gelebilir:

The Mandalorian'ın 3. sezonu için tasarım departmanlarında ön prodüksiyonun çoktan başladığını zaten biliyorduk. Bunun yanı sıra Disney'in yıl sona ermeden önce Star Wars serisinin yeni sezon prodüksiyonuna başlamayı planladığını geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Yayınlanan bu son video ise 3. sezonun ekranlarımıza beklenenden daha erken gelebileceği anlamına geliyor.

Disney+’ın en sevilen orijinal içeriklerinden biri olan The Mandalorian'ın yaratıcısı Jon Favreau da geçtiğimiz günlerde 3. sezonun prodüksiyon aşamasıyla ilgili umut verici açıklamalarda bulundu. Bu yılın başlarından beri yeni sezonun senaryosu üzerinde çalıştığı bilinen Favreau, yaptığı açıklamada amacının prodüksiyonu yıl sonundan önce başlatmak olduğunu ima etmiş ve bu sürecin devam eden COVID-19 salgınından etkilenmeyeceğini belirtmişti.

Disney+, The Mandalorian'ın 3. sezonunu 2021 yılında yayınlamayı planlasa da şirketin daha önce buna benzer planlarda değişikliğe gittiğini unutmamak gerekiyor. Bu noktada ilk etapta 2020 yılı sona ermeden önce yayınlanacağı duyurulan ancak yayın tarihi sonradan Ocak 2021'e ertelenen WandaVision'ı örnek gösterebiliriz.