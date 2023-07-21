Marvel Sinematik Evreni'nin 33. filmi olacak "The Marvels"ın yeni fragmanı paylaşıldı. Film, 10 Kasım 2023'te vizyona girecek.

Marvel Studios'un bir süredir üzerinde çalıştığı The Marvels isimli filmi için yeni bir fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragman, yaklaşmakta olan film ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

The Marvels, 2019'da yayınlanan Captain Marvel filminin devamı niteliğinde olacak. Marvel Sinematik Evreni'nin 33. filmi olması planlanan yapım, yine Captain Marvel ile ekibine odaklanacak. Brie Larson'u Captain Marvel olarak göreceğimiz filmde Iman Vellani'yi Ms. Marvel, Teyonah Parris'i ise Monica Rambeau rolünde göreceğiz. Samuel L. Jackson, yeni filmde Nick Fury olarak karşımıza çıkacak.

The Marvels, kasım ayında vizyona girecek

The Marvels ekibi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bu film, 10 Kasım 2023'te vizyona girecek. Daha önce yapılan açıklamalar, filmin temmuz ayında vizyona gireceğini ortaya koymuştu. Bundan sonraki süreç için herhangi bir gecikme olması beklenmiyor. Bu arada; filmin Candyman ile Little Woods filmlerinin yönetmeni olan Nia DaCosta tarafından üstlenildiğini belirtelim.

The Marvels için hazırlanan yeni fragman:

The Marvels'ın ilk fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz: