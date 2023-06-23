Marvel hayranlarının yeni çağa geçiş yapmak için beklediği Secret Invasion, Disney+ platformunda yayınlandı. Avangers: Infinity War filminde uzayda bıraktığımız, takımın kaptanı Nick Fury; bu diziyle birlikte dünyaya döndü.

Marvel Sinematik Evreni’nde 5. Faz’a geçiş yapacağımız Secret Invasion yayınlandı. İlk olarak Captain Marvel filmiyle tanıdığımız uzaylı ırkı Skrull'lar, Secret Invasion dizisindeki gidişatı belirliyor. Nick Fury'nin güvendiği bu ırkın, klık değiştirme güçlerini kullanarak meğer 30 yılı aşkın süredir dünyayı gizli bir şekilde işgal ettiklerine tanıklık ediyoruz.

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Secret Invasion son fragman:

Secret Invasion ilk fragman:

Yazının kalanı için büyük bir SPOILER uyarısı verelim: Black Panther serisi ile hayatımıza giren karakter, meğer insan değilmiş!

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Black Panther serisinde Wakanda'nın sırlarını koruyan ve hata büyük Avengers finali öncesi ekibin yeniden bir araya getirilmesini sağlayan Ajan Everett Ross (Martin Freeman) karakterinin aslında dünyada gizlenmiş bir Skrull olduğunu öğreniyoruz. Henüz ilk bölümde yaşanan bu gelişme, karakterin ölümüyle birlikte dizinin MCU'ya dair bildiğimiz pek çok şeyi etkileyebileceğini gösteriyor.

Zira Skrull'lar, Captain Marvel filminin geçtiği 90'lı yıllarda, Nick Fury sayesinde Dünya'ya gelmişlerdi. Anlaşılan o ki bu uzaylı ırkı, kılık değiştirme gücünü kullanarak geçen zaman içerisinde gezegeni ele geçirme planlarını sinsice yürütmüş. Bu süre zarfında yaşanan ve Captain America'nın ilk filmi hariç hemen her MCU film ve dizisinde gördüğümüz karakterlerden bazıları da tıpkı Ajan Ross gibi Skrull olabilir. Ayrıca ilk bölümün sonunda Nick Fury'nin yardımcısı olan Maria Hill'in çarpıcı ölümü; yeni dönem Marvel içeriklerinde çarpıcı değişiklikler yapılacağının da önemli bir sinyali gibiydi.

Ayrıca Skrull'ların aslında insanlar gibi radyoaktiviteden etkilenmedikleri için büyük bölümü Rusya sınırları içerisinde bulunan eski nükleer santral tesislerinde örgütlenerek hayatta kaldıkları, türlerini burada genişleterek dünyanın farklı bölgelerine yayıldıklarını görüyoruz. Üst düzey yeteneklerini kullanan Skrull'lar, adeta bir 'üst akıl' komplolarını MCU için haklı çıkarırmışçasına yeryüzündeki savaşlara, çatışmalara sebep olarak insanlığın sonunu getirmeye çalışıyorlar.

Secret Invasion konusu:

Secret Invasion, Samuel L. Jackson’ın Nick Fury karakterine odaklanacak. Fury, ‘Skrulllar’ olarak bilinen ve insan kılığına girebilen yeşil renkli uzaylıların izini, dünya çapındaki ajanlarıyla sürmeye çalışacak. Bu süreçte kimin kim olduğunu öğrenmeye çalışmak, büyük bir karmaşa oluşturacak.

Dizinin kötü tarafı Skrulllar'ı aslında Captain Marvel filminde görmüştük. Nick Fury, 1990'lı yıllarda ilk kez bu uzaylılarla karşılaşmıştı. Fakat Skrullar, o dönem yalnızca yuvasız kalmış masum göçmenler idi. Aradan geçen yıllar ise Skrullar'ı tehlikeli bir çerçeveye soktu.

Yerleşmek için uygun bir gezegen bulunamaması sonucunda bazı Skrull üyeleri, gizli istilayı başlattılar. İhtiyaç duydukları kaynakları ele geçirmek için önce kendilerini gizliyorlar, sonrasında ise güç kullanarak harekete geçiyorlar.

Secret Invasion oyuncu kadrosu:

Secret Invasion, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Cobie Smulders, Christopher McDonald, Killian Scott ve Kingsley Ben-Adir’e ev sahipliği yapacak.

Secret Invasion yayın tarihi:

Secret Invasion, 21 Haziran 2023'te yayınlanacak. Dizinin daha önce bu yılın bahar aylarında yayınlanması planlanıyordu.

Secret Invasion nerede yayınlanacak?

Secret Invasion, Disney+ platformunda yayınlanacak. Bu bağlantıya tıklayarak Disney+ abonesi olabilirsiniz.

Secret Invasion’dan gelen ilk görseller: