Amerikan yapımı The Office’te Michael’ın eski iş arkadaşı Todd Packer’ı canlandıran David Koechner, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Koechner, araç sürerken bir tabelaya da çarptı.

Dünya çapında ünlü olan pek çok ismin zaman zaman çeşitli kötü ün yaratacak olaylarla gündeme geldiğini görüyoruz. Bugün de bu isimler arasına tüm dünyada en fazla ilgi gören dizilerden biri olan Amerikan yapımı The Office’te yer alan David Koechner katıldı. The Office’te ‘Todd Packer’ karakteriyle bilinen ünlü oyuncu, alkollü araç kullanırken yakalandı.

Basına yansıyan polis kayıtlarına göre David Koechner, trafikte ‘kararsız şekilde’ araç kullanırken tespit edildi. Koechner, bunun ardından aracıyla bir trafik tabelasına çarptı. Daha sonra polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinin ardından ünlü aktörde alkol tespit edildi. Tutuklanan 59 yaşındaki oyuncunun aracı da çekildi.

David Koechner kimdir?

Büyük ilgi gören Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı The Office’in aynı isimle uyarlanan Amerikan yapımında rol alan David Koechner, dizide 3’ü yalnızca ses olmak üzere 15 bölümde yer aldı. Son olarak Math Struck’ın oyuncu kadrosunda yer alan Kochner, American Dad!, F Is for Family, Twin Peaks, Anchorman ve Regular Show: The Movie gibi yapımlarda bulundu.