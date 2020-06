The Outer Worlds, En İyi Oyun Senaryosu Ödülü’nü Kazandı

Amerika Fantastik ve Bilim Kurgu Yazarları Birliği’nin her yıl verdiği Nebula Ödülleri, bu yıl da sahiplerine verildi. 2019 Nebula Ödülleri’nde En İyi Oyun Senaryosu Ödülü’nü Obsidian Entertainment’ın oyunu The Outer Worlds kazandı.

Bilim kurgu ve fantastik edebiyat alanındaki en saygın ödüllerin arasında yer alan Nebula Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. 1966 yılından fantastik ve bilim kurgu alanlarındaki edebi eserlerin sahiplerine verilen ödüllerde bir süredir oyun senaryoları da ödül kazanabiliyorlar.

Amerika Fantastik ve Bilim Kurgu Yazarları Birliği tarafından verilen 2019 Nebula Ödülleri’nin kategorileri arasında yer alan En İyi Oyun Senaryosu dalındaki ödülü senaryosu Leonard Boyarsky tarafından yazılan Obsidian Entertainment’ın oyunu The Outer Worlds kazandı.

Nebula Ödülleri’ni takip edenler, açık hikayeli bir oyun olan The Outer Worlds’ün En İyi Oyun Senaryosu Ödülü’nü kazanmasının Nebula Ödülleri’ni geçtiğimiz yılki ödüllerde olduğu gibi tartışmalı hale getirdiğini öne sürüyorlar.

Nebula Ödülleri’nde geçtiğimiz yıl En İyi Oyun Senaryosu dalındaki ödülü Netflix’in ünlü dizisi Black Mirror: Bandersnatch kazanmıştı. God of War’la ödül için yarışan Banderstach’in ödülü kazanması, birçok insan tarafından eleştirilmişti.

En İyi Oyun Senaryosu dalında Nebula Ödülü’nün The Outer Worlds’e verilmiş olması bir tartışma yaratmakla beraber oyunun başarılı bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Obsidian Entertainment’in PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya sürüldüğü açık dünya oyunu olan The Outer Worlds 25 Ekim 2019’dan bu yana ciddi bir başarı da gösterdi.