The Outer Worlds'un Çıkış Tarihi Steam'de Göründü

Fallout: New Vegas'ın yapımcısı Obsidian Entartainment'tan gelen ve oyuncuları ilk videosuyla fazlasıyla heyecanlandıran oyunun çıkış tarihi Steam'de görüldü.

Fallout hasreti duyan oyuncular, Fallout 76 ile adeta derbeder olmuş ve yayınlanan oyun karşısında hiç de mutlu olmamışlardı. Fallout'un orijinal yapımcısı Obsidian'dan gelen ilk video ile birlikte oyuncular fazlasıyla heyecanlanmıştı. 'Bilim kurgu soslu Fallout' gibi duran yapımla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı.

The Outer Worlds'ün çıkış tarihi dün itibarı ile Steam'de birkaç saatliğine görüntülendi. Oyunun resmi çıkış tarihi Steam sayfasında 6 Ağustos 2019 olarak görüldü ancak bir iki saat içerisinde bu ibare fark edildi ve kaldırıldı. Açıkçası son dönemde oyunları duyurduktan sonra çok uzun süre bekletmemek daha moda oldu. Nitekim teknolojiler artık çok daha çabuk değişip eskiyor ve piyasaya çıkan oyun 'downgrade' yemiş gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bu yüzden 6 Ağustos tarihi bizleri şaşıtmayacaktır.

Eğer siz de oyunun ilk yayınlanan videosunu kaçırdıysanız hemen aşağıdan izlemenizi şiddetle öneriyoruz. Resmi çıkış tarihi paylaşılınca sizlere sunacağız.