EA Games'in uzun zamandır beklenen yapımı The Sims 5'in geliştirme aşamasına ait olduğu iddia edilen görseller ve bilgiler internete sızdırıldı.

The Sims serisi uzun zamandır oyun severlerin gözdesi olan seriler arasında yer alıyor. Her oyun arasında sonsuza yakınsayan sayıda ek paket ve indirilebilir içerik çıkaran EA Games tam da yeni The Sims oyunu olan The Sims 5'in üzerinde çalışmaya başlamışken, oyuna ait olduğu iddia edilen bazı görseller ve bilgiler sızdırıldı.

The Sims 5'in hem bilgisayara hem de mobil cihazlara çıkacağı biliniyor. Üstelik bu defa oynaması ücretsiz olacak yapımda Irdeto'nun Denuvo DRM teknolojisi de kullanılacak. Oyunların korsan koruma önlemi olarak kullandığı Denuvo'nun bu oyunda yer alacak olduğu söylentileri biraz kafa karıştırıcı olsa da, çok sayıda oyuncunun aynı anda oynayabilmesini amaçlayan EA, hilecilere karşı önlem olarak bu yöntemi seçmiş olabilir. Ayrıca ana oyun ücretsiz olsa da ek paketler ve indirilebilir içerikler ücretli olabilir.

The Sims 5, Denuvo ile gelecek

Ayrıca The Sims 5, EA'in kendi Frostbite motoru yerine Unreal Engine ile geliştiriliyor. Bu durumun nedeni bilinmiyor ancak EA daha önce de kendi oyun motoru yerine başka alternatifler tercih etmişti. Örneğin Jedi: Fallen Order için Unreal Engine, Titanfall 2 için Source motoru kullanılmıştı.

Sızıntılar arasında iki de görsel bulunuyor. Reddit'in r/GamingLeaksAndRumours subredditinde paylaşılan görsellerden biri oyunun bilgisayar versiyonuna diğeri ise mobil versiyonuna ait. Bu görseller oyun içi görüntüler değil, dosyaların ekran görüntüleri olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bu iddiaları bir miktar şüphe ile değerlendirmek gerekiyor.