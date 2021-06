Tüm zamanların en büyük serilerinden biri olan The Walking Dead evreni oldukça geniş. O kadar geniş ki çoğu insan orijinal diziye ek 2 tane dizi, yapım aşamasında olan 4 tane dizi ve yakın zamanda çıkacak üçleme filmi bile bilmiyor. Bu içeriğimizde evrende yer alan her şeyi sizler için derledik.

Orijinali Robert Kirkman tarafından 2003 yılında yaratılan bir çizgi roman serisinin uyarlaması olan The Walking Dead dizisi çıktığı 2010 yılından itibaren dizi sektörüne damgasını vurdu. Çok popüler olmayan zombi türünü çoğumuza tanıttı ve sevdirdi ancak The Walking Dead evreni sadece 11 sezonluk rekorlar kıran dizi ve Robert Kirkman’ın çizgi romanlarından ibaret değil.

Bu evrende aktif olarak devam eden 3 dizi ve çıkışını gerçekleştirmiş 11 oyun bulunmakta. Bu yazımızda The Walking Dead evreninde geçen ve(ya) geçmesi planlanan bütün dizi, film ve oyunları derledik.

The Walking Dead Evreninde Geçen Tüm Diziler ve Filmler

Ana The Walking Dead dizileri:

Evrene giriş: The Walking Dead

Yayın Tarihi: 31 Ekim 2010

31 Ekim 2010 IMDb: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes: 80

Geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya "walkerlar"ın(Dizilerde “zombi” kelimesinin geçmemesinin sebebi o evrende hiç bir zaman zombi diye bir şeyin olmadığını göstermektir) egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı Rick Grimes bulunduğu hastaneden ayrılarak ailesini bulmak için yola koyulur. Yol boyunca bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş ve kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek, kendi grubunu oluşturur. Dizinin final sezonu olacak 11. sezonu 22 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanacak.

Salgının başlagıcı ve sonrası: Fear The Walking Dead

Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2015

24 Ağustos 2015 IMDb: 6,9

6,9 Rotten Tomatoes: 75

The Walking Dead dizisinden önce yaşananları ve salgının nasıl başladığını anlatıyor. Bu gizemli salgının başında gerçekleşen olayları lise rehberlik danışmanı Madison Clark ve İngilizce öğretmeni Travis Manawa’nın ailelerinin gözünden görüyoruz.

Salgından sonra doğan ilk neslin hikayesi: The Walking Dead: World Beyond

Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2015

24 Ağustos 2015 IMDb: 4,2

4,2 Rotten Tomatoes: 41

Zombi kıyametinin ardından yetişen ilk nesile ve kıyametten sonra doğup büyümenin nasıl olduğuna odaklanıyor. Yeni neslin bir grup üyesi olan Hope, Silas, Elton ve Iris babalarını bulmak için korunaklı yerlerinden çıkıp yavaş yavaş dünyayı keşfetmeye başlarlar.

The Walking Dead Web dizileri:

Klasikleşen Bisiklet Kızının hikayesi: The Walking Dead: Torn Apart

3 Ekim 2011'de AMC'nin resmi web sitesinde yayımlanmaya başlandı. Web dizisi, Rick Grimes'in ilk bölümde öldürdüğü "Bisiklet Kızı" olarak bilinen Hannah'ın origin hikayesini ve ailesinin yaşadığı olayları anlatıyor.

Dondurulmuş yiyecek deposunda hayatta kalma savaşı: The Walking Dead: Cold Storage

1 Ekim 2012'de AMC'nin resmi web sitesinde yayımlanmaya başlandı. The Walking Dead: Torn Apart'ın ardından yayımlanan 2. web dizisi olan Cold Storage, B.J. adlı kötü niyetli bir çalışan tarafından yönetilen bir depolama tesisine sığınan Chase adında genç bir adamın ve ailesini konu ediniyor.

Havadaki bir uçakta zombi paniği: Fear the Walking Dead: Flight 462

Yayın Tarihi: 4 Ekim 2015

4 Ekim 2015 IMDb: 6,9

Fear the Walking Dead için yayımlanan ilk web dizisi Flight 462, seyir halindeki bir uçakta ölen ve zombiye dönüşen bir adamın uçağı düşürmeden önceki olayları anlatıyor. Uçağın düştükten sonra nasıl bir hale geldiğini ve evrendeki ana karakterlere nasıl bağlandığını görmek istiyorsanız Fear the Walking Dead’in 2. sezon 3. bölümüne göz atabilirsiniz.

Askeri üsteki iki yabancının hikayesi: Fear the Walking Dead: Passage

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2016

23 Ekim 2016 IMDb: 6,4

Fear the Walking Dead: Flight 462'nun ardından yayımlanan 2. web dizisi olan Passage, bir askeri üste mahsur kalan Sierra ve Gabi’nin hem zombilerle hem de kötü niyetli Colton’dan kurtulma hikayesini anlatıyor.

Bir silahın ve ona sahip olanların hikayesi: The Walking Dead: Red Machete

Yayın Tarihi: 22 Ekim 2017

22 Ekim 2017 IMDb: 7,3

The Walking Dead’in son web dizisi olan Red Machete, kırmızı bir palayı ve onu kullanan herkesin hikayelerini anlatıyor. Kaynakların oldukça sınırlı olduğu bu evrende silah bulmak da çok zor o yüzden herkes bir yerlerde bulduğu silahları kendi silahlarıymış gibi kullanıyor. Fakat kullanan kişi öldüğünde o silaha mı ne mi oluyor? Sorunun cevabını bu web dizisinde öğrenebilirsiniz.

The Walking Dead Oyunları

Telltale Games’in The Walking Dead Oyunları

Çıkış Tarihi: 2012, 2013, 2016, 2018

2012, 2013, 2016, 2018 Yapımcı: Telltale Games

Telltale Games Metacritic: 89

Dizinin hikayesi kadar güzel bir hikayeye sahip, yaptığınız seçimlerin oyunun gidişatını değiştirdiği episodik point&click oyunu serisi. İlk sezonu 24 Nisan 2012'de yayımlanmıştır. Oyun 90'dan fazla ödül kazanmış ve birçok site tarafından 2012'de Game of the Year seçilmiştir. Son sezonu ise 26 Mart 2019 tarihinde sonlanmıştır.

The Walking Dead: Survival Instinct

Çıkış Tarihi: 19 Mart 2013

19 Mart 2013 Yapımcı: Terminal Reality

Terminal Reality Metacritic: 38

The Walking Dead'in başladığı yer olan Atlanta’da geçen ve en fazla hayranı olan karakterlerden biri olan Daryl Dixon ve kardeşi Merle Dixon’ın ana karakterler olduğu hayatta kalma FPS oyunu. Bir oyun ancak bu kadar kötü yapılabilirdi ve markaya bu kadar zarar verebilirdi. Elinde bu kadar materyal olmasına rağmen kötü hikayesi, berbat kontrolleri ve aşırı düz mekanikleri. Bu oyun kimsenin zamanına değmez, en büyük The Walking Dead hayranları bile bu oyunu oynamaktan kaçınmalı.

Overkill's The Walking Dead

Çıkış Tarihi: 6 Kasım 2018

6 Kasım 2018 Yapımcı: Overkill

Overkill Metacritic: 51

Büyük umutlar vaad eden fakat kötü yönetilen şirket yüzünden ertelendikçe ertelenen, her şeyden birazcık olmasını isteyen yöneticiler yüzünden oyunun hiçbir şey olamaması. Oyun, Left 4 Dead tarzı 4 kişinin birlikte FPS kamera açısında zombi sürüleriyle savaşma oyunu. Oyun o'kadar kötü ki The Walking Dead’in haklarına sahip olan Skybound, oyunun konsol sürümlerini iptal edip PC sürümünün satışlarını süresiz durdurdu.

The Walking Dead: Saints & Sinners

Çıkış Tarihi: 23 Ocak 2020

23 Ocak 2020 Yapımcı: Skydance Interactive

Skydance Interactive Metacritic: 81

VR The Walking Dead oyunu harika bir fikir gibi görünse de tarih bize The Walking Dead oyunlarının genellikle kötü olduğunu söylüyor ancak Skydance Interactive bu işin altından kalkmayı başardı. VR gayet iyi çalışıyor ve gerçekten korkutucu ve yüreği ağza getirmeyi başaran bir oyun deneyimi sunuyor. The Walking Dead: Saints & Sinners aynı zamanda diğer küçük VR oyunlarından farklı olarak tam bir oyun deneyimi sunuyor. Aksiyon odaklı en iyi iki The Walking Dead oyunundan biri budur.

The Walking Dead Onslaught

Çıkış Tarihi: 29 Eylül 2020

29 Eylül 2020 Yapımcı: Survios

Survios Metacritic: 56

The Walking Dead’in ikinci VR oyunu olan The Walking Dead Onslaught, ilk oyunun aksine korku temasından çıkıp daha arcade bir oyun deneyimi sunuyor. Rick ve Daryl gibi diziden sevdiğimiz karakterler de bize oyun boyunca eşlik ediyorlar. Mükemmel olmadığı gibi kötü bir oyun da değil. VR deneyimi oynayıp aynı The Walking Dead: Saints & Sinners gibi tam bir oyun. Aksiyon odaklı en iyi iki The Walking Dead oyunundan biri de bu oyundur.

The Escapist: The Walking Dead

Çıkış Tarihi: 30 Eylül 2015

30 Eylül 2015 Yapımcı: Team17 Digital

Team17 Digital Metacritic: 66

Orijinalinde bağımsız bir ekibin geliştirdiği piksel grafiklere sahip hapishaneden kaçış oyunu olan The Escapist, The Walking Dead evreni ile bu oyunda buluşuyor. Oyundaki ana karakterimiz aynı dizideki gibi Rick Grimes. Rick olarak oynamak ve 8-bitlik zombi sürülerini alt etmek sizin hayalinizse bu oyuna bir göz atın. The Escapist'e The Walking Dead görünümü veriyor ancak diziyi harika yapan şeyler oyunda yer almıyor, sadece görünüm.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020

10 Kasım 2020 Yapımcı: ClockStone

ClockStone Metacritic: 72

Orijinal Bridge Constructor’da sadece araçların geçebilmesi için köprüler yaparken bu oyunda hem araçlar, hem dizilerden tanıdığımız karakterler hem de zombilerin geçebilmesi için köprüler inşa ediyoruz. Zaten bu özellikler bile oyunun orijanilinden bile daha gelişmiş olduğunu açıklamaya yetiyor. Orijinaline göre daha kısa sürmesine rağmen barındırdığı yenilikler ve kısmi hikaye modu oyunun orijinaline kıyasla daha kısa olduğunu görmemizi engelliyor.

The Walking Dead: Assault (Mobil)

Çıkış Tarihi: 30 Kasım 2012

30 Kasım 2012 Yapımcı: Gamagio Limited

Gamagio Limited Metacritic: 78

Dizinin aksine çizgi romandaki Rick karakterini kontrol ettiğimiz izometrik ve siyah-beyaz point&click oyunu. Oyunda üzerinize akın akın gelen zombi sürülerine karşı savaşıyorsunuz.

The Walking Dead: Road to Survival (Mobil)

Çıkış Tarihi: 26 Ağustos 2015

26 Ağustos 2015 Yapımcı: Scopely

Scopely Metacritic: 73

Hayatta kalanlardan takımlar kurup üstünüze gelen düşmanlarla savaşabileceğiniz sıra tabanlı strateji oyunu. Oyunu sevenler olsa da çoğu kişi için para veya zaman tuzağı.

The Walking Dead: No Man's Land (Mobil)

Çıkış Tarihi: 27 Eylül 2015

27 Eylül 2015 Yapımcı: Next Games

Next Games Metacritic: 74

Mobil oyunlardan ve Facebook oyunlarından aşina olduğumuz üs kurma türünü izometrik RPG’lerle birleştiren bir oyun. Üssünüzü kurduktan sonra istediğiniz gibi geliştirip dizilerden tanıdığımız kahramanlarla izometrik RPG savaşlara girebilirsiniz. Savaş stratejisi derinliği yok denecek kadar zayıf ve yetersiz, klasik para veya zaman tuzağı mobil oyunlardan bir tanesi.

The Walking Dead: Our World (Mobil)

Çıkış Tarihi: 12 Temmuz 2018

12 Temmuz 2018 Yapımcı: Next Games

Pokemon GO gibi AR, GPS ve kamera kullanarak yürüyüş yaparken oynayabileceğiniz bir mobil oyun. Oyunun amacı yok gibi bir şey. Şu anki haliyle Pokemon GO’nun The Walking Dead evreninde geçen anlamsız, kötü bir klonundan farkı yok.

Yapım aşamasındaki diziler ve sinema filmi

Epsodik antoloji: Tales of the Walking Dead

Yeni veya mevcut karakterlerle, bağımsız deneyimlere odaklanan bireysel bölümler ya da benzeri episodik bir antoloji olacak. Yayın tarihi henüz belli olmasa da dizi 2022-2023 yılları arasında yayımlanacak.

Daryl ve Carol karakterlerine odaklanan dizi geliyor:

Norman Reedus ve Melissa McBride'ın canlandırdığı ilk sezondan tanıdığımız Daryl Dixon ve Carol Peletier karakterlerine odaklanacak dizinin konusunun ne olacağı ve adı bilinmiyor. Dizi 2023 yılında yayımlanacak.

"Ne alaka" diyeceksiniz belki de ama komedi dizisi de planlar arasında:

The Walking Dead evreni şimdiye kadar karşımıza hep dram, korku ve gerilim türü olarak karşımıza çıktı. TWD evreninin baş sorumlusu Scott M. Gimple, yaratılan evren ile kesinlikle dalga geçilmeyeceğini sadece bu evrende de komik şeylerin olabileceğini belirtti. Dizinin adının ne olacağı ve yayın tarihi bilinmiyor.

Negan karakterine odaklanan dizi de yolda:

Bu dizi resmi olarak duyurulmasa da 10. sezonun finalinde sadece Jeffrey Dean Morgan’ın canlandırdığı Negan karakterine değinilmişti. Bu bölüm sayesinde uzun süredir dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Negan’ın origin hikayesini öğrenmiştik. Bu bölüm 10. sezonun en çok izlenen bölümlerinden bir tanesi oldu. Tüm dizilerin yapımcısı AMC, bu bölümün sonunda “Bir Negan spinoffu ister misiniz?” diye anket yaptı ayrıca Jeffrey Dean Morgan da bu dizi projesi için konuştuklarını açıkladı. Bütün bunlar bir araya gelince ve hayranların Negan karakterini ne kadar sevdiği göz önünde bulundurunca buna olası bir dizi diyebiliriz.

Rick Grimes karakterine odaklanan bir üçleme geliyor:

Filmlerin ilki Rick Grimes’ın diziden ayrıldığı sahneden itibaren başlayacak ve Rick’in ailesini arama hikayesini ve CRM topluluğunu konu alacak. 2022-2023 yılları arasında ilk filmin sinemalarda +18 olarak çıkış yapması bekleniyor. İlk filmin çekimlerinin ise 2021 yılının yaz aylarında başlaması planlanıyor.