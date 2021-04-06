The Walking Dead 10.sezon’da birçok kritik olay yaşanmıştı, şimdi dizinin finalinin başlayacağı 11.sezon tarihi açıklandı. 11.Sezonla birlikte ekranlara veda edecek The Walking Dead’in final sezonu 24 bölümden oluşacak.

10. sezonuyla nefesleri kesen The Walking Dead’de dizinin final yapacak olması hem bütün hayranlarını üzüyor hem de final sezonu beklentilerini arttırıyor. Game of Thrones’un finale kadar oldukça hızlı ilerleyip final sezonunda çuvallamasından dolayı ortada ciddi bir korku ikliminin oluşması da kaçınılmaz oldu.

The Walking Dead final sezonu olan 11.sezona çizgi romanlarda gördüğümüz yeni bir karakterde dahil olabilir. Koronavirüs nedeniyle çekimleri aksayan ve 2 parçada çekilen 10.sezonun aksine, 11.sezon biraz gecikse de tam olarak yayınlanacak. 10.sezonun ardından oldukça ilgi çekici olaylar yaşanacağı kesin hatta yeni bir ana karakter diziye geliyor.

Mercer karakteri diziye katılıyor (Spoiler içeriyor olabilir)

Dikkat burası “spoiler” içeriyor olabilir. 10.sezonda diziye katılan Princess karakterine yakınlığıyla bilinen Mercer diziye katılıyor. Giydiği kırmızı zırhla çizgi romanlardan tanıdığımız Mercer’ın, fragmanda görülen zırhın sahibi olduğu kesin. Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War ve Constantine’den tanıdığımız Michael James Shaw’ın Mercer karakterine hayat vereceği belirtiliyor.

İlk 8 bölümle 22 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan The Walking Dead 11.sezon da büyük olaylar gerçekleşmesi bekleniyor. The Reapers isimli ekip ortalığı kasıp kavuracak gibi dururken, Alfa ve Beta olayının da bitmiş olması herkesi mutlu edecek.

Sizler The Walking Dead 11. Sezon için heyecanlı mısınız? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.