The Walking Dead'de Yeni Bir Aşk Hikayesi Başlayabilir

The Walking Dead'in gelecek bölümünden bir ekran görüntüsü, çizgi romanlardaki bir hikayeye gönderme yapıyor olabilir. Eğer öyleyse dizide yeni bir aşk hikayesi görebiliriz.

The Walking Dead’in bir sonraki bölümü için farkında olmadan çok ciddi bir spoiler ile karşılaşmış olabilirsiniz. Peki nasıl? Aşağıda bulunan ekran görüntüsü, Rick Grimes’ın ölü bedenlerin alanına taşındığı sahneden bir alıntı. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Yoksa ellere odaklanın.

Ekran görüntüsünde Rosita’nın Eugene’in elini tuttuğunu ve birbirlerine kenetlendiğini görüyoruz. Ancak şu ana kadar bu iki karakterin birbirleri ile duygusal bir ilişki kurduğunu hiç görmemiştik. Bu el ele tutuşma neyi simgeliyor olabilir? Bunun için The Walking Dead çizgi romanlarına bir göz atmamız gerekiyor.

Robert Kirkman’ın kaynak hikayesinde Rosita ve Eugene, All Out War’ı (Topyekün Savaş) takip eden dönemde birbirleri ile duygusallık kurmaya başlıyorlar. Rosita, Eugene’e cazibesini kabul ettirmeye çalışsa da ikilinin duygusal bir ilişkiye başlaması bir süre alır. Ardından Rosita hamile kalır, fakat bebek Eugene’den değildir.

Rosita, Eugene ile birlikte olmasına rağmen Siddiq’in bebeğine hamiledir. İşin daha da trajik yanı kadın, bebek daha doğmadan Whisperers tarafından öldürülür. Elbette ki TV yapımları çizgi romanları ile paralel bir çizgide ilerlemiyor. Ancak bu el ele tutuşma sahnesi, yukarıda belirttiğimiz olaylar için çok ciddi bir spoiler olabilir.