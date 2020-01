The Walking Dead çizgi romanlarının yazarı Robert Kirkman, zombi kıyametinin başlangıcına neden olan şeyi açıkladı. Daha önce popüler çizgi roman serisinde virüse neyin sebep olduğuna hiç değinilmemişti.

The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman, zombi kıyametinin başlangıcını açıkladı. Kirkman, uzun zamandır devam eden çizgi roman serisi 193'üncü sayıya ulaşmasına rağmen kıyamete neden olan virüsün nedenini hiç ele almamıştı. Kirkman, 2018 yılında sadece hikayeyi bu noktaya getiren şeyin çılgın bir bilim kurgu olduğunu belirtmişti.

Bir kullanıcı Kirkman'a Twitter'dan zombileri yaratan şeyin ne olduğunu sordu ve ilginç bir şekilde yıllardır cevabı merak edilen soruya yanıt geldi. Çizgi roman yazarı, insanları zombiye çeviren virüsün "uzay sporu" olduğunu söyledi. Kirkman'ın kurgusu, George A. Romero'nun film serisi Night of the Living Dead'e benziyor. Film serisinde bilim insanları, et yiyen yaratıkların uzayda yapılan bir araştırmanın ardından dünyaya taşındığını söylüyorlardı.

Kirkman ve dizinin sanatçısı Tony Moore, çizgi romanlar The Walking Dead dizisine uyarlanmadan önce,1960'larda geçen Night of the Living Dead temasını sürdürmüştü. Kirkman, ilk kez The Walking Dead'i yayıncı Image Comics'in yöneticilerine sunarken zombi kıyametine, dünyanın altyapısını zayıflatmak için zombileri kullanan uzaylıların neden olduğunu söyledi.

Kirkman, The Walking Dead #75'te de uzaylılara referans verdi. Lazer kılıcı kullanan çizgi roman karakteri Michonne, bilinmeyen bir uzaylı medeniyetinin ölülerin hayata dönmesine ve insanlara saldırmasına neden olduğunu, uzaylıların insanları su toplamak için köle ırkına dönüştürdüğünü söylüyordu.