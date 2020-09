İlk sezonuyla kendine geniş bir izleyici kitlesi bulan ve beğeni toplayan Netflix dizisi The Witcher’ın 2. sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda karşımıza çıkacak oyuncu kadrosu, serinin hikayesi ve planlanan yayın tarihi gibi bilinen tüm detayları sizin için bir araya getirdik.

Netflix, geçtiğimiz sene Aralık ayında, uzun zaman boyunca merakla beklenen The Witcher’ın ilk sezonunu yayınladı ve dizi gündemde kendine bolca yer buldu. İzleyicisinden tam not alan The Witcher için hemen 2. sezon konuşulmaya başlandı ve zaten henüz ilk sezon bile yayınlanmamışken 2. sezon onayı alan dizinin yeni sezonun çekimleri de Şubat 2020’de başlamıştı. Ancak pandemi sebebiyle setlere ara verildi ve haliyle The Witcher ekibi de çekimleri ileri bir tarihe erteledi.

Geçtiğimiz günlerde ise The Witcher cephesinden güzel bir haber geldi; 2. sezon çekimleri 17 Ağustos’ta yeniden başladı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte, serinin yeni sezonuna dair haberler de bir bir gelmeye başladı. Gelin birlikte The Witcher 2. sezonun oyuncu kadrosuna, nasıl bir hikaye izleyeceğimize ve planlanan yayın tarihine göz atalım.

Önce hatırlayalım; ilk sezon bize ne anlatmıştı?

The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish’in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.

İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri’nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.

Daha çok karanlık ve tehlikelerle dolu The Witcher evrenini ve karakterlerin hikayelerini bize anlatan ilk sezonun sonunda Geralt ile Ciri’nin yollarının kesişmesi, ikinci sezonda bizi bekleyen olaylara da göz kırpıyor.

The Witcher, 2. sezonda nasıl bir hikaye sunacak?

Serinin 2. sezonuna dair en önemli adım yukarıda da bahsettiğimiz gibi, ilk sezonun sonunda atılmıştı. Artık Geralt ve Ciri bir aradalar. İkinci sezonda ise Geralt, Ciri’yi koruması altına alacak ve ona özel güçlerini kullanmayı öğrenmesi konusunda yardım edecek.

Aynı zamanda yeni sezonda Geralt karakterinin geçmişine dair daha çok şey öğreneceğiz ve bu gizemli ve biraz da agresif karakterin arkasında nasıl bir hikaye yattığını da izleme şansımız olacak. Ciri ise artık geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zorlu günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve kendine yeni bir ‘aile’ kuracak.

Yennefer’in ise ilk sezonun sonunda verdiği savaşta verdiği mücadeleden sonra bir süre kendini toparlamak için uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteren Yennefer, yeni sezonda gücünü yenden toplamaya başlayacak ve hikayedeki sarsılmaz yeriyle karşımıza çıkacak.

Serinin yaratıcısı Lauren Hissrich’in Business Insider’a verdiği bir röportaja göre aynı zamanda 2. sezonda hikayenin zaman akışı daha doğrusal olacak. İlk sezonda tüm karakterlerin hikayelerini daha derinlikli verebilmek adına yapılan zaman yolculuklarına 2. sezonda daha az rastlayacağız.

2. sezon, ağırlıklı olarak Blood of Elves isimli romana dayanacak ancak ilk sezonun kaynağı olan The Last Wish ve yayınlanan ilk kitap olan The Sword of Destiny’den de bazı dokunuşlar yer alacak.

The Witcher’ın yeni sezonunda oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakter dahil olacak ve hikaye genişleyecek. Ekranda gördüğümüz ana karakterlerde ise bir değişiklik yaşanmayacak. Geralt rolünde Henry Cavill, Ciri rolünde Freya Allan ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, herhangi bir değişiklik olmadan yola devam edeceklerini açıkladılar.

Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;

Coen rolünde Yasen Atour

Vereena rolünde Agnes Bjorn

Lambert rolünde Paul Bullion

Nivellen rolünde Kristofer Hivju

Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen

Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross

Francesca rolünde Mecia Simson

Yeni karakterlerimize de kısa bir bakış atalım:

Yeni karakterlerin her biri kitaplarda ya da oyun serisinde mutlaka karşımıza çıkmış isimlerden oluşuyor. Coen ve Lambert karakterleri, Ciri’ye kılıç eğitimi veren iki karakter. Fakat tabii ki bu iki karakterin hikayeye ne derece etki edeceği ve seride ne sıklıkla karşımıza çıkacağı belli değil.

Vereena karakteri, kimsenin bilmediği bir dili konuşan gizemli bir kadın. Kristofer Hivju’nun canlandıracağı Nivellen karakterine aşık olan bu kadının aynı zamanda sakladığı bazı sırlar olduğu da düşünülüyor. Nivellen ise bir kadın tarafından canavara dönüştürülen ve bu görünüşten kurtulmak için ona aşık olacak kadını beklemek zorunda olan bir adam. Bu iki karakterin yollarının Geralt ve diğerleriyle nasıl kesişeceği ise merak konusu.

Eskel, Geralt’ın beraber büyüdüğü ve oldukça değer verdiği bir diğer Witcher. Aisha Fabienne Ross tarafından canladırılacak olan Lydia ise lanetlendiği için yalnızca telepati yoluyla iletişim kurabilen bir büyücü. Oyun serisinde yalnızca ufak bir yerde tanıma şansı bulduğumuz Francesca da bir elf.

Tüm bu yeni karakterlerin hikayeye nasıl dahil olacağı, ne kadar kalıcı olacakları tabii ki ancak seriyi izlediğimizde öğreneceğimiz detaylar. Ancak oldukça renkli ve farklı karakterlerin yeni sezonda bizi beklediğini söylemek yanlış olmaz.

The Witcher 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Serinin 2. sezonu için, pandemi sebebiyle yaşanan aksaklıklardan önce planlanan tarih 2021’in ilk aylarıydı. Lauren Hissrich, konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada dizinin ekibine ihtiyaç duydukları zamanı verdiklerini ve serinin yapımının hiçbir aşamasını aceleye getirmek istemediklerini söylemişti.

Henüz net bir tarih verilmese de, çekimlerin ertelenmesinden kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle yeni sezonun 2021’in son çeyreğinde yayınlanacağı düşünülüyor. Bu konuda daha net bir bilgi için en azından çekimlerin tamamlanıp post prodüksiyon aşamasına geçilmesini beklememiz gerekebilr. Yayın tarihi hakkında yapılacak tüm açıklamaları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Netflix’in The Witcher haritasına ve zaman çizelgesine göz attınız mı?

İlk sezonu izlerken kafası karışanlar, zamanın doğrusal olmaması sebebiyle ne olup bittiğini anlamakta güçlük çekenler için Netflix bir harita paylaşmıştı. Yeni sezonun çekimlerinin başlamasıyla The Witcher yeniden gündeme gelmişken, olayların üzerinden geçmek ve hikayenin detaylarına dair kısa bir yolculuğa çıkmak isterseniz buraya tıklayarak The Witcher’ın haritasına ve zaman çizelgesine göz atabilirsiniz.