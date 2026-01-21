Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

The Witcher 3'e Çok Oyunculu Mod Geldi

Bir mod yapımcısının geliştirdiği mod sayesinde artık The Witcher 3'ü arkadaşlarınızla oynamak mümkün.

The Witcher 3'e Çok Oyunculu Mod Geldi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

CD Projekt Red’in oyun dünyasını kasıp kavuran oyunu The Witcher 3: Wild Hunt, normal şartlarda tek oyunculu bir oyun ancak hayran yapımı Witcher Online modu bu algıyı kökten değiştiriyor. Yeni geliştirilen bir mod sayesinde oyuncular artık oyunun dünyasını başka oyuncularla paylaşabiliyor.

Witcher Online, klasik bir “co-op görev yapalım” yaklaşımından ziyade, oyuna çok oyunculu bir varlık hissi kazandırmayı amaçlıyor. Sunuculara giren oyuncular, Novigrad sokaklarında ya da bir handa diğer Witcher’larla karşılaşabiliyor, sohbet edebiliyor, emote’lar kullanabiliyor ve rol yapma deneyimini derinleştirebiliyor. Üstelik zırhlar, silahlar ve hatta özel karakter modelleri senkronize ediliyor. Yani NPC’lere ya da Ciri’ye dönüşmek bile mümkün.

Mod nasıl bir oynanış sunuyor?

Modun en dikkat çekici yanı ise teknik senkronizasyon başarısı. Koşma, yüzme, ata binme, tırmanma gibi hareketlerin yanı sıra savaş sistemi de neredeyse kusursuz biçimde paylaşılıyor. İşaretler, savunmalar, bombalar, Quen kalkanı ve hatta ölüm animasyonları bile diğer oyuncular tarafından birebir görülebiliyor.

Elbette bazı sınırlamalar var. Witcher Online henüz tam anlamıyla ortak görev ilerlemesi sunmuyor. Görevler, NPC’ler ve dünya durumu senkronize değil, bu yüzden oyuncuların sahnelere birlikte girmesi ve aynı diyalog seçimlerini yapması öneriliyor. Aksi hâlde işler biraz garipleşebiliyor.

Witcher Online modunu kullanmak için The Witcher 3 Next-Gen sürümü (v4.04+) ve Hearts of Stone ile Blood and Wine DLC’leri gerekiyor. Steam veya GOG sürümü şart olan mod, Ocak 2026 itibarıyla 1.02 sürümüyle kullanıcılara sunulmuş durumda.

[20 Ocak-3 Şubat] Toplam Değeri 9 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor [20 Ocak-3 Şubat] Toplam Değeri 9 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
[20 Ocak-3 Şubat] Toplam Değeri 9 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor [20 Ocak-3 Şubat] Toplam Değeri 9 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim