The Witcher 3'e Çok Oyunculu Mod Geldi

Bir mod yapımcısının geliştirdiği mod sayesinde artık The Witcher 3'ü arkadaşlarınızla oynamak mümkün.

CD Projekt Red’in oyun dünyasını kasıp kavuran oyunu The Witcher 3: Wild Hunt, normal şartlarda tek oyunculu bir oyun ancak hayran yapımı Witcher Online modu bu algıyı kökten değiştiriyor. Yeni geliştirilen bir mod sayesinde oyuncular artık oyunun dünyasını başka oyuncularla paylaşabiliyor.

Witcher Online, klasik bir “co-op görev yapalım” yaklaşımından ziyade, oyuna çok oyunculu bir varlık hissi kazandırmayı amaçlıyor. Sunuculara giren oyuncular, Novigrad sokaklarında ya da bir handa diğer Witcher’larla karşılaşabiliyor, sohbet edebiliyor, emote’lar kullanabiliyor ve rol yapma deneyimini derinleştirebiliyor. Üstelik zırhlar, silahlar ve hatta özel karakter modelleri senkronize ediliyor. Yani NPC’lere ya da Ciri’ye dönüşmek bile mümkün.

Mod nasıl bir oynanış sunuyor?

Modun en dikkat çekici yanı ise teknik senkronizasyon başarısı. Koşma, yüzme, ata binme, tırmanma gibi hareketlerin yanı sıra savaş sistemi de neredeyse kusursuz biçimde paylaşılıyor. İşaretler, savunmalar, bombalar, Quen kalkanı ve hatta ölüm animasyonları bile diğer oyuncular tarafından birebir görülebiliyor.

Elbette bazı sınırlamalar var. Witcher Online henüz tam anlamıyla ortak görev ilerlemesi sunmuyor. Görevler, NPC’ler ve dünya durumu senkronize değil, bu yüzden oyuncuların sahnelere birlikte girmesi ve aynı diyalog seçimlerini yapması öneriliyor. Aksi hâlde işler biraz garipleşebiliyor.

Witcher Online modunu kullanmak için The Witcher 3 Next-Gen sürümü (v4.04+) ve Hearts of Stone ile Blood and Wine DLC’leri gerekiyor. Steam veya GOG sürümü şart olan mod, Ocak 2026 itibarıyla 1.02 sürümüyle kullanıcılara sunulmuş durumda.