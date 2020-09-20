Türk E-Sporcu Özgür “Woxic” Eker, Rekor Bedelle Cloud9’da

Geçtiğimiz yıldan bu yana mousesports’ta AWP oyuncusu olan Özgür “Woxic” Eker, oldukça büyük bir meblağ karşılığında Cloud9’a geçti. Genç oyuncu yeni ekibinde CS:GO’da mücadele edecek.

Ülkemizin sahip olduğu büyük genç nüfus ve oyunlara gösterilen yoğun ilgi, ülkemizden bu alanda önemli takımların ve oyuncuların çıkmasını sağlıyor. Türkiye, e-sporda dikkat çeken ülkeler arasında yer almak üzere ilerliyor.

1998 doğumlu genç oyuncu Özgür “Woxic” Eker, 2019 yılından bu yana mousesports’ta AWP oyuncusu olarak görev yapıyordu. Formasını Bymas’a kaptıran oyuncunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Bu iddialar doğru çıktı.

Cloud9’a transfer oldu

Woxic, Twitter’dan bir geri sayım paylaşımı yapmıştı. Bu da yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanacağının habercisi olarak gösterilmişti. Oyuncu şimdi yeniden yapılanma sürecine giren Cloud9’a geçiş yaptı.

Kuzey Amerikalı ekipte Woxic, ekibin oyun içi lideri olan Alex “ALEX” McMeekin ve yeni neslin yetenekli oyuncularından William “mezii” Merriman ile birlikte mücadele edecek. Takımın diğer oyuncuları henüz belli olmadı.

Yeni takım arkadaşları gibi Woxic de üç yıllık bir kontrata imza attı. Kontrat hakkında açıklama yapan Cloud9 genel menajeri Henry “HenryG” Greer, kontratın bedelini de açıkladı. Anlaşma gereği oyuncu 1,365 milyon dolar kazanacak.

“Amacım turnuvalar kazanmak”

Genç oyuncu, yaptığı açıklamalarda “HenryG ile konuşurken, işleri doğru şekilde yaptığını gördüm. Bazı teklifler vardı ama Cloud9’un teklifi en iyisiydi. Asıl amacım turnuvalar kazanmak.” dedi. Teklifin getirdiği fırsatı ve ekibin oyunculara sunmayı istediği şeyleri gördüğünde de herkesin rahat olacağını düşünen oyuncu, bu durumu en önemli etmen olarak nitelendirdi.

Woxic, 2019 yılında mousesports ile CS:GO Asya Şampiyonası’nı ve ESP Pro League Sezon 10 Finalleri’ni kazanmayı başarırken Asya Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu olmak gibi büyük bir başarıya da imza atmıştı. 2020 yılında şimdiye kadar işler istediği gibi gitmeyen oyuncunun gelecek turnuvalarda takımıyla zafere ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz.