CD Projekt Red, yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği bir toplantıda The Witcher 4 ile ilgili konuştu. Yapılan açıklama, şirketin yeni oyununun ne zaman yayımlanacağını gözler önüne seriyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden CD Projekt Red, sektöre ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bir yatırımcı toplantısı düzenleyen ve bu toplantı kapsamında mali durumlara değinen şirket, büyük bir heyecanla beklenen The Witcher 4'ün çıkış tarihini ile ilgili de konuştu.

The Witcher serisi, çok uzun zamandır aramızda değil. Şirket, 2015 yılında yayımladığı The Witcher 3'ten sonra yeni bir ana oyun yayımlamadı. Hâl böyle olunca oyuncular, bir an önce bu oyunla buluşmak istiyorlar. Ancak CD Projekt Red'in açıklaması, bunun olmayacağını gözler önüne seriyor.

The Witcher 4, 2027 yılında yayımlanabilir!

CD Projekt Red'in açıklamasına göre The Witcher 4'ün 2026 yılında yayımlanması söz konusu değil. Ancak şirket, bir sonraki yıl için yeşil ışık yaktı. Eğer her şey yolunda giderse milyonlarca oyunseverin beklediği oyun, 2027 yılında piyasaya sürülecek.

Firmanın böyle bir tavır sergilemesinin nedeni, geçmişte yaşananlar. Hatırlayan okurlarımız vardır; Cyberpunk 2077 lansmanı tam bir fiyaskoya dönüşmüş ve şirket, çok büyük bir baskı altında kalmıştı. İşte yatırımcı toplantısında bu baskının hâlâ sürdüğünü görüyoruz. Zira CD Projekt Red, konuyla ilgili açıklamasında "Bunun başka bir Cyberpunk lansmanı olmayacağına söz veriyoruz!" ifadesini kullandı.