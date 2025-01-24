Geralt’a sesiyle hayat veren Doug Cockle, The Witcher 4’te Ciri’nin başrolde olmasını ve serideki değişimi değerlendirdi.

The Witcher serisinin hayranları, bir sonraki oyunda Geralt’ın yerine Ciri’nin ana karakter olacağını öğrenmiş durumda. Serinin üçüncü oyununda Geralt, Ciri’ye bir gümüş kılıç hediye ederek onu bir Witcher olarak kabul etmiş ve kendi yolculuğunu sonlandırarak emekliliğe ayrılmıştı. Şimdi ise hikaye, Ciri’nin Witcher olarak yeni maceralarıyla devam edecek. Geralt’a sesiyle hayat veren Doug Cockle'dan ise bu karar ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

CD Projekt Red, Ciri’nin The Witcher 4’te başrolde olmasının bazı tartışmaları beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Daha önceki oyunlarda Geralt’ın kontrol edilebilir bir karakter olması, oyuncular arasında büyük bir beğeni kazanmıştı. Ancak geliştiricilere göre, Ciri’nin ana karakter olarak hikayeyi devralması, hem kitapların anlatımına hem de serinin doğal ilerleyişine uygun bir adım olarak görülüyor. Doug Cockle da bu değişimin nasıl bir tepki alacağını merak ettiğini belirtti.

Doug Cockle: "Ciri'nin hikayesi seriyi farklı bir noktaya taşıyacak"

Doug Cockle da bu kararı destekliyor. Cockle, verdiği bir röportajda kitaplarda yer alan olayların Ciri’nin hikayesini derinleştirdiğini ve bu değişimin seriyi farklı bir noktaya taşıyacağını dile getirdi. Aynı zamanda yeni oyunun oyunculara nasıl bir deneyim sunacağını görmek için heyecan duyduğunu belirtti.

Ciri’nin yeni hikayesinde, sahip olduğu yeteneklerin nasıl işleneceği ve Witcher kimliğini nasıl geliştireceği büyük merak konusu. CD Projekt Red, serinin dördüncü oyununda bu detayların özenle işlendiğini ve hayranları memnun edecek bir deneyim sunmayı hedeflediklerini söylüyor. Geralt’ın hikayeye veda etmesiyle başlayan bu yeni dönemin oyunculara nasıl bir deneyim sunacağı şimdiden merak konusu oldu.