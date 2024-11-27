CD Projekt Red, çok beklenen The Witcher 4'ün en yoğun aşama olan tam prodüksiyon sürecine girdiğini duyurdu. Ayrıca Cyberpunk 2077'nin satış verilerini de bizlerle buluşturdu.

En çok sevilen video oyunu serilerinden olan fantastik türündeki açık dünya RPG yapım The Witcher’ın yeni oyunu büyük heyecanla bekleniyordu. Ağustosta oyunun nihayet geliştirilmeye başladığını görmüştük.

Şimdi ise CD Projekt Red’den oyun hakkında iyice heyecanı artıran bir açıklama geldi. Öyle ki şimdilik “Project Polaris” olarak isimlendirilen tam prodüksiyon aşamasına girdiği ifade edildi.

The Witcher 4 En yoğun geliştirme aşamasına girdi

3. çeyreğe ilişkin mali raporla birlikte yapılan bu açıklama, artık şirketin tamamen bu oyuna odaklandığı anlamına geliyor. Tam ölçekli prodüksiyon, bir oyunun geliştirilme sürecinin en yoğun aşaması demek. Ön geliştirme süreci tamamlandıktan sonra geçilen aşama olduğunu da söyleyebiliriz.

Oyun hakkında maalesef henüz çok bilgi yok. Ne zaman piyasaya sürüleceği, resmî isminin ne olacağı ve ne anlatacağı hâlâ belirsiz. Muhtemelen 2025 veya 2026’da çıkış yapacak.

Cyberpunk 2077 30 milyondan fazla kopya sattı

Oyun devi, buna ek olarak Cyberpunk 2077’nin satış sayısını da paylaştı. Buna göre yapım, 30 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Eylül 2023’te piyasaya sürülen Phantom Liberty DLC’si ise 1 yıldan biraz fazla sürede 8 milyon kopya satarak etkileyici bir performans gösterdi.