CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 evreninde geçen bir animasyon dizisinin daha geleceğini açıkladı. Bu proje de tıpkı Edgerunners gibi Netflix'te yayımlanacak.

Son yıllarda oyunlardan uyarlanan dizi ve filmlerin sayısı bir hayli artmıştı. The Last of Us’tan Fallout’a kadar birçok yapımın başarılı bir şekilde uyarlandığını görmüştük. Bu alanda karşımıza çıkan bir yapım da karanlık bir gelecekte geçen ünlü açık dünya RPG yapım Cyberpunk 2077 idi.

Şimdiye kadar Cyberpunk 2077’nin Netflix’te Cyberpunk: Edgerunners isimli bir animasyonla karşımıza çıktığını görmüştük. CD Projekt RED, yaptığı yeni bir açıklamayla bir projenin daha geleceğini duyurarak hayranlara müjdeyi verdi.

Netflix’te yayımlanacak yepyeni bir animasyon daha gelecek

Şirket CFO’su Piotr Nielubowicz, dün yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077’den uyarlanan yepyeni bir animasyonun geliştirildiğini ifade etti. Bu dizinin de tıpkı Edgerunners gibi Netflix’te yayımlanacağı aktarıldı.

Yeni animasyon hakkında herhangi bir detay yok. Konusu, çıkış tarihi ve diğer konularda henüz bir şey bilmiyoruz. Ancak Edgerunners’tan bağımsız olacağını söylemek mümkün. Tıpkı onun gibi oyunun evreninde geçen bir spin-off yapım olacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Tek geliştirilen Cyberpunk projesinin bu olmadığını da hatırlatmak gerek. Şirket, geçen yıl live-action bir projenin geliştirildiğini açıklamıştı. Ancak o zamandan beri hakkında pek detay. gelmemişti. Yine de yakında bu evrende geçen hem yeni bir animasyon hem de live-action bir dizi göreceğimizi söyleyebiliriz.