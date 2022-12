The Witcher serisinden tanıdığımız ve Joey Batey tarafından canlandırılan Ozan Jaskier, Netflix’in aynı evrende geçen yeni dizisi The Witcher: Blood Origin’de karşımıza çıkacak.

The Witcher serisinin hayranlarının belleklerinde yer eden “Toss a coin to your witcher” şarkısıyla bilinen ozan karakter Jaskier, aynı evrenin geçmişini anlatan The Witcher: Blood Origins’de de ekranlarda olacak.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen CCXP etkinliğinde diziye ait yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanın son anlarında ise karşımıza çıkan isim, biraz sürpriz bir karakter oldu. Joey Batey’nin canlandırdığı Jeskier karakteri fragmanda karşımıza çıktı.

1200 yıl öncesine gidiyoruz

Netflix’in dizinin sayfasında yer alan içerik özetinde “‘The Witcher’da yaşananlardan bin yılı aşkın bir süre önce, bir elf dünyasında yaşayan yedi dışlanmış karakter, güçlü bir imparatorluğa karşı güçlerini birleştirir.” ifadeleri yer alıyor.

Diziye dair paylaşılan sinopsiste ise “The Witcher dünyasından 1200 yıl önce elf dünyasında geçen Blood Origin zamanda kaybolmuş bir hikayeyi anlatacak -ilk Witcher prototipinin yaratılışı, ve canavarların, elflerin ve insanların evrenlerinin, dönüm noktasında birleşip bir olmasını.”

Dizinin 3 ana karakterini görüyoruz.

Yeni fragmanda Blood Origin dizisinin üç ana karakterini de görüyoruz. Eile ve Fjall adlı kendi klanlarından dışlanmış olan iki savaşçı ve kendi klanının son üyesi olan kılıç ustası Scian, bu fragmanda karşımıza çıkıyor.

Fragmanda gördüğümüz bir diğer karakter ise, “Kaosla yüzleştiğinde, insanlar daima düzeni seçer, bedeli ne olursa olsun.” diyen Chief Sage Balor oluyor. Böylece bu karakteri de ilk defa görmüş oluyoruz.

The Witcher: Blood Origins, sadece 4 bölümlük kısa bir dizi olacak. Limited Series olarak tanıtılması da dizinin tek sezonluk olacağını gösteriyor ancak daha önce bazı yapımların, Limited Series olarak başlayıp devam sezonları çekilen yapımlar haline geldiğini görmüştük.

The Witcher: Blood Origins, 25 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.