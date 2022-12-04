The Witcher 3’ü Gerçekçi Grafikler Kazandıran Modlar

Yeni sürümündeki gelişmelerle oyuncuların bir kısmının kafalarında soru işareti oluşturan The Witcher 3 için kullanabileceğiniz, güncel sürüme yeni grafikler kazandıran modlara bakıyoruz.

Oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri olarak görülen ve çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olsa da hâlâ popülerliğini yitirmemiş olan The Witcher 3, son zamanlarda ‘yeni nesil’ güncellemesiyle gündemde. Önümüzdeki haftalarda ücretsiz olarak ortaya çıkarılan bu versiyonun nasıl olacağını da geçtiğimiz günlerde görmüştük.

Yaptığı geliştirmeleri, iyileştirmeleri ve oyuna eklediği yenilikleri bir videoda gösteren CDPR, ışık ve gölge geliştirmeleri dışında pek de bir şey yapmadığı iddiasıyla eleştirilmişti. Bu doğru olmasa da sadece grafiğe bakan oyuncular için bile o tarafın yetersiz kaldığı senaryolar gördük. Şimdi gelin, grafikler için kullanabileceğiniz alternatif modlara göz atalım.

Oyunun hayranları tarafından fazlaca sevilen BlitzFX modu; oyun içindeki renk tonlarını, ışıklandırmaları, gölgeleri ve diğer görsel öğeleri elden geçirerek yeni nesil bir The Witcher 3 deneyimi sunuyor.

Immersive Lighting ile gerçekçiliğe bir adım daha yaklaşıyoruz

Bu mod, oyunun temel ışıklandırmasının yerini alıyor. Başta kulağa ufak bir detay gibi görünse de yukarıdaki videodan ne kadar fark yarattığını görebilirsiniz.

Gözden kaçırmak istemeyeceğiniz bir başka ışıklandırma modu ise Phoenix Lighting Mod

Geliştirilmiş sürümüyle birlikte oyunun ister başında ister sonunda ister ara sahnesinde olun, her daim PLM tutarlı bir ışıklandırma deneyimi sunuyor. İç mekânlarda bile farkını hissedebilirsiniz.

Kameranız sabit kaldığı sürece bu modlardan alabileceğiniz zevk yarıda kalabilir. Bunun için de Immersive Cam var

Bu modla birlikte kamera açısı tamamen sizin elinizde oluyor. İster omuz kamerasına geçebilir isterseniz de birinci şahıs bakış açısıyla oynayabilirsiniz. Kendi zevkinize göre atın üstünde ayrı, yürürken ayrı standart ayarlar belirlemeniz de mümkün.

Işıklandırma modlarını birlikte görmek isteyenlere:

Eğer siz de yeni nesil sürümünün görünümünden memnun değilseniz (hatta memnun olsanız bile) yukarıda sıralanan ve oyuncular arasında kendini kanıtlamış grafik modlarına göz atabilirsiniz.