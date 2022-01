Senaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan ve Netflix'te yayımlanan fantezi drama türünde olan ve ilk sezonu 20 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan The Witcher'ın 3. sezon çekimleri başladı.

The Witcher'ın ikinci sezonu geçtiğimiz aylarda sevenleri ile buluşmuştu. The Witcher ikinci sezonu hayranlarının beğenisini toplamıştı. Şimdi ise dizinin üçüncü sezonu hakkında yeni sızıntılar gelmeye başlıyor. Redanian Intelligence web sitesi tarafından fark edilen bir Instagram gönderisine göre, Witcher Sezon 3 üretime başlamaya hazırlanıyor.

The Witcher'ın yapımcısı Steve Gaub ve baş yapımcısı Lauren Schmidt-Hissrich; bir Instagram hesabı tarafından toplanan gönderilerde, alt yazılarında, belgelenen ortamların 3. sezon için dikkate alındığını açıkça belirten fotoğrafları paylaştılar. Gaub'un bir gönderide yazdığı gibi, "Kesinlikle kazandık, The Witcher'ın 3. sezonunda görüşmek üzere." Hissrich, sadece yazı biçimlendirmesine atıfta bulunarak, "Ext Woods - Day" yazıyor. Aşağıdaki görsel The Witcher'ın üçüncü sezonunun ilk görseli olabilir.

The Witcher 3. sezon ne zaman çıkacak henüz belli değil

The Witcher'ın 2. Sezonu, Aralık 2021'in ortalarında Netflix'te yayınlandı ve 3. Sezonun bu kadar hızlı ilerlemesi aslında şaşırtıcı olmamalı. Aralık ayında 2. sezon için baskı yaparken, Hissrich birkaç röportajda gelecek sezonu yazmakla neredeyse bitirdiklerinden de bahsetmişti.

Ekim 2021'de Hissrich tarafından da duyurulduğu üzere, üçüncü sezonu belirli bir kitabı çok yakından takip edecek. Yani üçüncü sezonda çok fazla aksiyon olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca Hissrich, gelecek sezonun "gerçekten eğlenceli" olacağını da belirtmeden geçmedi. Dizinin üçüncü sezonu hakkında detaylar geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.