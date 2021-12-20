Ünlü oyuncu Henry Cavill, gönlündeki video oyun uyarlamasının hangisi olduğunu açıkladı. The Witcher ile kariyerinin doruk noktasına ulaşan oyuncunun açıklamaları, Rockstar Games hayranlarını heyecanlandıracak türden.

Daha önceki dönemlerde Yıldız Tozu, Batman v. Superman, Justice League ve Çelik Adam gibi ünlü yapımlarda yer alıp milyonlarca sinemaseverin gönlünde taht kuran, The Witcher dizisiyle de kariyerinin zirvesine ulaşan ünlü aktör Henry Cavill, verdiği bir röportajda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Cavill, gönlündeki video oyun uyarlamasını açıkladı.

Game Reactor'a röportaj veren yıldız oyuncu, çok zor bir soruyla karşılaştı. Muhabirin "Bundan sonraki süreçte hangi video oyununu bir dizi ya da film olarak görmek istersin?" sorusunu yanıtlayan Henry Cavill, gönlündeki projenin Red Dead Redemption 2 olduğunu söyledi. Komplo teorilerinden korunmak için oldukça dikkatli bir şekilde konuşan aktör, Red Dead Redemption 2 oynamaya başladığını ve oyuna hayran kaldığını belirtti.

"Red Dead Redemption 2'nin filme dönüşmesi eğlenceli olur"

Henry Cavill, Game Reactor muhabirinin sorusunu şöyle yanıtladı: Pekala, bu zor bir konu. Çünkü hem IP'yi hem de şirketi birbirine bağlıyorsun, bu yapılması zor bir şey. Bu yüzden, kendimi kesinlikle herhangi bir köşeye sıkıştırmak istemiyorum. Partiye geç katılmış olsam da Red Dead Redemption 2 oynamaya başladım. Gerçekten keyif alıyorum. Bu projenin bir filme dönüşmenin eğlenceli olacağını düşünüyorum.

Red Dead Redemption 2'nin bir gün dizi ya da film haline gelip gelmeyeceğini tahmin etmek pek de mümkün değil. Zaten şu ana kadar bu konuyla ilgili en ufak bir iddia bile gündem olmadı. Yani Henry Cavill, bu açıklamalarda yalnızca kendi görüşünü paylaşmış oldu. Oyun oynamayı sevdiği bilinen aktör, Red Dead Redemption 2'den fazlasıyla etkilenmiş gibi görünüyor.