Netflix’in yeni orijinal dizisi The Witcher, daha yayınlanalı bir hafta olmasına rağmen dünya çapında bir fenomene dönüşmüş durumda. Şimdiden yolları dört gözle beklenen The Witcher’ın ikinci sezonunda Star Wars’un yıldızı Mark Hamill'ı da izleyebiliriz.

Fantezi dünyasının kült romanlarından biri olan The Witcher, video oyunun ardından bu kez de dizi olarak karşımıza çıktı. 20 Aralık tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alan dizi, tüm dünyada muazzam bir etki yarattı. Hatta The Witcher’ın yüzüne bakılmayan eski oyunları dahi yeniden değer kazandı.

Bildiğiniz üzere Netflix, henüz dizinin ilk sezonu dahi yayınlanmamışken, ikinci sezonu için onayı vermişti. Hatta The Witcher’ın yapımcısı Lauren S. Hissrich, diziyi tam yedi sezon olacak şekilde planlamış. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski tarafından yaratılan The Witcher, en az Game of Thrones kadar zengin bir evren. Dolayısıyla Netflix’in elinde hikayeyi devam ettirmek için tonla malzeme bulunuyor.

Mark Hamill, The Witcher dizisinde Vesemir karakterini canlandırmak istiyor:

The Witcher’ın ilk sezonunda bir sürü harika karakterle tanıştık; ancak kitapları okuyanların da bileceği üzere aslında çok daha fazlası var. Bunların başında ise kahramanımız Geralt’ın baba yerine koyduğu yaşlı ve deneyimli bir Witcher olan Vesemir geliyor. Vesemir'i 2. sezonda gerçekten görüp görmeyeceğimizi henüz kesin olarak bilmiyoruz; ancak Mark Hamill, ünlü karakteri oynamakla ilgileniyor gibi görünüyor.

Star Wars serisinde canlandırdığı Luke Skywalker karakteri ile hafızalara kazınan Amerikalı aktör, The Witcher'a aşina olmadığını; ancak Netflix’in kendisine teklif etmesi halinde Vesemir'i oynayabileceğini söyledi. Tabii ki Hamill'in bu ilgisi, bunun gerçekleşeceği anlamına gelmiyor; ancak yine de Netflix’e iyi bir fikir vermiş olabilir.

Zira Hamill, hem deneyimi hem de bugüne kadar hayat verdiği karakterlerle Vesemir’e en yakışacak olan aktörlerin başında geliyor. Deneyimli aktörün The Witcher evrenine katılıp katılmayacağını görmek için beklemek zorundayız. Diziye dair yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

The Witcher fragmanı: