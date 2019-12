The Witcher, geçtiğimiz hafta itibarıyla izleyicilerle buluştu. Dizi hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla beğenildi; ancak The Witcher’daki zaman atlamaları bazı izleyicileri allak bullak etmişe benziyor. Bu yazımızda, kafanızda oluşan tüm soru işaretlerini silmeyi vadediyoruz.

Başrolünde İngiliz aktör Henry Cavill’ı izlediğimiz The Witcher, hiç şüphesiz son yılların en iddialı dizilerinden biri. Daha çıkalı bir hafta bile olmamışken Netflix’in IMDb puanı en yüksek serisi olmayı başaran The Witcher, net bir şekilde Game of Thrones’tan boşalan koltuğa göz dikmiş durumda.

Polonyalı fantezi yazarı Andrzej Sapkowski tarafından yaratılan The Witcher, birçok romandan ve oyundan oluşan devasa bir evren. Bütün kitapları okumamış veya tüm oyunları oynamamış olanlar, The Witcher’ın dünyasına biraz yabancı olabilir. Neyse ki Netflix, dizinin tanıtım çalışmaları sırasında izleyicileri evren hakkında bilgilendirdi. Yine de The Witcher’ı izlerken hem öğrenecek hem de hatırlayacak çok şey var.

İngiliz aktör Henry Cavill, dizide Geralt of Rivia karakterine hayat veriyor:

The Witcher’a dair en büyük kafa karışıklığı, zaman atlamaları olsa gerek. Zira X karakterinin bir sahnede aniden hala hayatta olduğunu görmek, bazı izleyicileri allak bullak etmiş olabilir. Ek olarak zaman atlamaları, büyücü veya mutant oldukları için yaşlanmayan birkaç karakter nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor.

Şimdi, serinin üç ana kahramanı Geralt, Yennefer ve Ciri’nin zaman çizelgelerini mercek altına alalım. Bu noktadan itibaren ufaktan spoiler yiyebilirsiniz, haberiniz olsun. Yennefer'in hikayesi en eski zaman çizelgesi olarak başlıyor. Dördüncü bölümde, Yennefer’in kraliyet ailesinin iki üyesiyle tanıştığını görüyoruz. Aynı bölümde Geralt’ın sahneleri ise 30 yıllık bir zaman atlamasına işaret ediyor. Fakat güçlü bir büyücü olan Yennefer yaşlanmıyor, bu yüzden hep aynı görünüyor.

Yennefer, Geralt ve Ciri:

Geralt ise Yennefer’in yıllar önce yollarının kesiştiği karakterleri yeni görüyor. Ayrıca Ciri'nin büyükanne ve büyükbabasıyla tanışıyor. Hatta Ciri ile kaderlerinin bir noktada kesişeceğini bu sahnede öğrenmiş bulunuyoruz. Mutant olan Geralt da Yennefer gibi yaşlanmıyor, bu yüzden onu gördüğümüz her zaman çizelgesinde kabaca aynı görünecek.

İlk bölümde büyükanne ve büyükbabasını kaybeden Ciri’nin sahneleri ise şimdiki zamana geçiyor. Ciri, Geralt ve Yennefer karşılaştıklarında aralarında muazzam bir yaş farkı olmasına karşın hemen hemen aynı yaşlarda görünecekler.

The Witcher’ın ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor. Netflix’ten ikinci sezon onayını kapan dizi, bazı yönlerden dolayı kafa karıştırıcı olabilir; ancak kesinlikle izlemeye değer. Nitekim hem oyuncu kadrosu hem de The Witcher gibi zengin bir evrende geçmesi, seriyi bambaşka bir noktaya taşıyor.

The Witcher fragmanı: