Birçok vatandaşın yatırımlarını kucaklayıp kaçıran Fatih Özer’in şirketi Thodex’e karşı açılan davalardan biri daha sonuç verdi. Thodex’e ait olduğu öğrenilen 3 araç ve banka hesaplarındaki yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu. Davacı şahısla birlikte onlarca mağdur, haczedilen paradan payını almayı bekliyor.

Bildiğiniz üzere birkaç ay önce ülkemizde kripto para piyasasına karşı bakış açısını kökünden sarsan bir olay yaşanmıştı. Thodex adlı borsanın sahibi Faruk Fatih Özer, milyonlarca liralık kripto parayı çalarak Türkiye’den kaçmıştı. Şirkete açılan davalardan biri, yakın zamanda sonuç verdi.

Thodex borsası üzerinden yaptığı yatırımla birden kendini mağdur pozisyonunda bulan bir şahıs, alacağını elde etmek amacıyla şirkete icra işlemi başlatmıştı. Sonuç olarak yakın zamanda Thodex’in 3 aracı ve banka hesaplarında bulunan yaklaşık 16 milyon lira haczedildi.

3 araç ve 3 hesaba haciz konuldu

Thodex mağdurlarından olan A.Ş.H., avukatıyla birlikte İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğüne başvurarak çalınan parasını almak üzere şirkete icra takibi başlatmıştı. İcra müdürlüğünün kararı, Thodex’in banka hesaplarındaki paraya ve 3 aracına haciz koymak oldu.

Şirkete ait banka hesaplarının da haczedilmesi için bankalara müzekkere gönderildi. Bir banka şubesinde Thodex’e ait olduğu öğrenilen 3 ayrı banka hesabında toplam 15 milyon 945 bin 351 lira ve 16 euro bulunduğu ortaya çıktı.

Sırada 120 alacaklı var

Mağdur kişinin avukatı Berke Kaşıkaralar, gazetecilere yaptığı açıklamalarda “Koinesk Teknoloji AŞ, 7 günlük itiraz süreci içerisinde herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle dosyaları kesinleşmiş bulunmaktadır. Akabindeyse haciz işlemlerine başladık. Başladığımız haciz işlemlerinde sırasıyla plakalarına haciz koyduk, taşınmazı bulunmadığından, taşınmazına haciz koyamadık." ifadelerini kullandı. Haciz için bankaya ihbarnamenin gönderildiğini bildiren Kaşıkaralar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji AŞ'ye ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut olup, bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır."

Thodex dolandırıcılığına 50 bin lirasını kaptıran A.Ş.H. ve öncesinde mahkemeye başvuran 120 kişinin, haczedilen banka hesaplarından kendi paylarını almak için biraz beklemeleri gerekecek. Dava iflas masasına devredildikten sonra, başta öncelikli alacaklar olmak üzere tüm alacaklılar sırayla paralarını geri alacak.