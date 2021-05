Faruk Fatih Özer'in Yurt Dışına Kaçış Görüntüleri [Video]

Thodex skandalı ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arkasında on binlerce mağdur bırakarak yurt dışına kaçan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den çıkış yaptığı sırada havaalanındaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Özer, otomobilini havaalanında bir valeye bırakarak yalnızca bir sırt çantasıyla ülkeyi terk etti.

Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan güvenlik görüntüleri, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17:15 sularında otomobili ile İstanbul Havalimanı'na geldiğini ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ederek arka koltuktaki sırt çantasını aldığı görülüyor.

Yine güvenlik görüntülerine göre Özer, saat 17:21'de terminale giriş yaparken 17:46'da M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yaparak kaçışın ilk adımını tamamlıyor. Saat 17:57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Faruk Fatih Özer, 19:25'te ise C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor.

Faruk Fatih Özer, 23 Nisan'dan bu yana İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Şu ana kadar Thodex skandalı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalanmış, Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de dahil 6 kişi tutuklanmıştı. Tüm çalışmalara rağmen Faruk Fatih Özer ise hala yakalanabilmiş değil.

Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri