Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Vergi Denetim Kurulu'nun istediği belgeleri şirketine sağlamadığı gerekçesiyle yargılandığı davadan mahkeme kararı aldı.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, cezasında indirime gitti.

Faruk Fatih Özer’in davasında mahkeme, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Ancak mahkeme, ilginç gerekçelerle Özer'in cezasında indirim yapma kararı aldı. Özer'in sosyal ilişkileri ve suçtan sonraki davranışları, cezada indirim sebepleri olarak değerlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Vergi Denetim Kurulu, Özer'in şirketine ait 2017 yılı hesaplarını incelemeye aldı.

Yapılan bu incelemeler sonucunda, 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e tebligat gönderildi ve işletmesine ait belgelerin ibraz edilmesi istendi. Ancak, yasal süre içinde istenilen belgelerin ibraz edilmediği belirlendi. Bu durum üzerine Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan dava açıldı ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Özer, yargılandığı davanın karar duruşmasında savunma yaptı.

Özer savunmasında, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyım atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim yönetimimde değildi" açıklamalarında bulundu. Cumhuriyet Savcısı ise Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'e 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Faruk Fatih Özer'e Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, cezada indirim yaparak 7 ay 15 gün hapis cezasını erteledi.

Bu kararla birlikte Özer hakkında ilk hapis cezası verilmiş oldu. Thodex davası ise "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Özer hakkında bu dava kapsamında 40 bin 464 yıla kadar hapis cezası isteniyor.