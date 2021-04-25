Önce devir sürecinin olacağını açıklayan, ardından CEO'su yurt dışına kaçan Thodex borsasıyla yapılan vurgun, medyada '2 milyar dolar' olarak ses buldu. Fakat resmi olmayan bu rakamın gerçek miktarı halen bilinmiyor. Twitter'da bir ekipse gerçek miktarın izine düşerek Thodex cüzdanlarını inceledi ve ortaya bir sayı koydu: 150 milyon dolar.

Geçtiğimiz günlerde kripto para borsası Thodex kullanıcıları, platformun kullanılamadığı konusunda şikayetler bildirmeye başlamıştı. Bunları takiben Thodex, bir açıklama paylaşarak ‘işlemlerin durdurulup devi sürecinin tamamlanacağını’ belirtmişti. Fakat bunun ardından Thodex CEO’sunun sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü. Üstelik CEO, bir miktar parayla Türkiye’den de kaçmıştı.

CEO Faruk Fatih Özer’in tam olarak ne kadar parayla kaçtığı kesin olarak bilinmese de birçok kuruluş bunu ‘2 milyar dolar’ olarak aktardı. Bu da Özer’in Thodex üzerinden yaptığı vurgunu Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık olayı yapıyordu. Bugünse Twitter’da kripto para sektörünün içinde olan birkaç kullanıcı, Thodex vurgununun gerçek tutarı üzerinde araştırma yaptı.

Thodex’in cüzdanları incelendi:

Yaklaşık 3 gün önce Thodex’e ait cüzdanları incelemeye başlayan ekip, daha sonra tüm Thodex kullanıcılarından yaptıkları işlemlere dair detayları istedi. Ekip, ilk olarak ERC20 üzerindeki cüzdanları inceledi ve USDT, MKR, BAT, LINK, HOT, USDC ve ETH birimleriyle son 3 ayda toplamda 11,5 milyon dolar yüklü çıkış olduğunu gördü.

Yaptıkları işlemleri ekibe aktaran Thodex kullanıcılarının da yardımıyla TRC20 ve EOS ağı da incelendi ve bu ağlarda TRX, BTT, USDT ve EOS birimleriyle 53,2 milyon dolar çıkış yapıldığı anlaşıldı. Toplam miktar, 64,7 milyon dolara yükseldi. XLM ve XRP birimlerinin de araştırmasıyla bu birimlerden de 5 milyon dolar çıkış yapıldığı görüldü ve miktar 69,7 milyon dolar oldu.

İşin en zor kısmıysa Bitcoin üzerinden yapılan çıkışları takip etmekti. Cüzdanlardan çıkarılan BTC, ağda takip edilmesi zor olduğundan dolayı gerçek miktarı gizliyordu. Fakat ağdaki hareketlerden yola çıkan ekip, tahmini 1.000 BTC’nin, yani 55 milyon dolara yakın bir paranın çıkarıldığını ortaya koydu. Ekip, takibini yaptığı tüm cüzdanları da herkese açık bir şekilde paylaştı ve toplam miktarı ortaya koydu. Miktar, 2 milyar doların yanından bile geçmeyecek bir miktardı: 150 milyon dolar.