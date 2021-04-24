Adı dolandırıcılık iddialarına karışan yerli kripto para borsalarına bir yenisi eklendi. 2 aydır ulaşım sağlanamayan ve bakımda olduğu iddia edilen Sistemkoin’in kullanıcıları şikayetlerini dile getirirken site sahiplerine dair gelişmeler bekleniyor.

Yerli kripto para borsalarından biri daha ulaşılamaz hale geldi. Son günlerde gündemden bir türlü düşmeyen Thodex’in ardından Sistemkoin adlı sitede de aynı sorunların baş gösterdiği ortaya çıktı. Sistemkoin’in sitesinde, skandallara imza atan diğer borsalarinkine benzer açıklamaların yer alması kullanıcıları tedirgin etti.

Kripto paraların tüm dünyada büyük rağbet görmeye başlamasıyla birlikte ülkemizde onlarca kripto para borsası hizmet vermeye başlamıştı. Dünyanın en çok kripto para yatırımı yapılan ülkelerinden olan Türkiye’de birçok kişi, yeni açılan borsalar üzerinden farklı miktarlarda yatırım yaptılar. Derken ardı ardına patlak veren borsalar, dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarıyla gündeme geldi. Ofislere düzenlenen baskınlar, incelemeler ve Thodex’in kurucusunun yurt dışına kaçması derken bir borsadan daha benzer haberler gelmeye başladı.

2 aydır erişim sağlanamıyor

GoldexCoin, VeBitcoin ve Thodex’ten sonra Sistemkoin’in de erişim konusunda sorun yarattığı ortaya çıktı. 2 aydır erişim sağlanamayan sitede kullanıcıları ‘bilgilendirmek’ için yayınlanmış bir bildiri dikkat çekti. Bildiride, “Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Daha bugün, VeBitcoin’in yönetici ve çalışanlarından 4 kişinin gözaltına alındığı; şirketin CEO’su İlker Baş’ın 2 yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı ortaya çıktı. Diğer borsalarda olduğu gibi Sistemkoin’den de ilerleyen günlerde haber almayı bekleyeceğiz.