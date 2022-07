Thor: Love and Thunder İncelemesi: Bilet Parasına Değer mi?

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) en son filmi olan Thor: Love and Thunder vizyona girdi. Biz de filmi ve filmin bilet parasının karşılığını verip veremyeceğini inceledik.

Pek çok açıdan en başarılı sinematik evren konumunda bulunan Marvel Sinematik Evreni (MCU) genişlemesine devam ediyor. Bu evrenin en önemli karakterleri arasında yer alan Thor, 4. solo filmi olan Love and Thunder ile karşımıza çıktı. Thor: Ragnarok'un da yönetmenliğini yapan Taika Waititi imzalı bu filmde Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson bir kez daha karşımıza çıktı.

MCU içerisinde yer alan diğer yapımları, yasal sınırlamalar nedeniyle platformda sunulamayan Dr. Strange and The Multiverse of Madness dışında, Disney+ üzerinden izlemek mümkün. Böylece filmde gördüğünüz nüanslara da daha çok hakim olabiliyorsunuz.

Öncelikle filmden ne beklemeliyiz?

MCU'nun ilk 2 fazında en zayıf solo filmler Thor'un solo filmleriydi. Karakterin ağırlığını bir türlü hissettiremeyen Marvel, üçüncü Thor filmi ile birlikte şeytanın bacağını kırmış ve büyük bir ivme yakalamayı başarmıştı. Thor: Love and Thunder da tutan formülün üzerinden devam ediyor.

Aslında Ragnarok ile birlikte ilk Thor filmlerinin çizgisinden ayrılmış ve yeni bir Thor ile karşılaşmıştık. O filmde favori Asgardlımızın hayatında gereksiz olan ne varsa hikayeden çıkarılıp atılmıştı. Böylece tamamen tabula rasa diyemesek de oldukça sade bir konsept elimizde kalmıştı. Bu film ile birlikte yeniden inşa edilen Thor hikayesine bazı eski ve bazı yeni ögeler ekleniyor.

"Çizgi romanlar gibi olmamış" mı?

Öncelikle film, Jason Aaron'un The Mighty Thor serisini ve Gorr the Godbutcher'ın hikayesini tek seferde anlatmayı amaçlıyor. Her iki çizgi roman serisi de öncesiyle sonrasıyla oldukça kapsamlı hikayeler barındırdığı için filmin süresi biraz kısa kalıyor, bazı şeyler de sinematik evrene uyarlanırken değişikliğe uğruyor. Zaten çizgi roman ile sinema çok farklı mecralar olduğu için bu durum normal.

Öte yandan filmdeki bazı sahneler doğrudan çizgi romanlardan fırlamış. Çok ufak tefek değişiklikler dışında birebir aynı olan sahneler bulunuyor. Bu açıdan baktığımızda aslında güzel bir saygı duruşu gördüğümüzü de söyleyebiliriz.

Thor: Love and Thunder, bu filmi kim yaptı?

Thor: Love and Thunder oldukça eğlenceli, heyecanlı ve aksiyonu bol bir film, yani kesinlikle filme kötü diyemeyiz. Ne var ki filmin kafası çokça karışık, hikayenin yönetmenin mi, senaristin mi yoksa stüdyonun mu elinden çıktığı belli değil. Bu da filmin temposunda zaman zaman aksaklıklara neden oluyor.

Bir diğer sorun ise filmdeki bazı şakaların çok yersiz gelmesi oluyor. Komedi bir reaksiyon olabilir, bir savunma mekanizması ya da bir eğlence aracı olabilir. Bunu karakterler doğal bir şekilde aktardığında sorun olmasa da yer yer şaka yapmak için film kendisini fazla zorluyor. Bununla beraber komedi dengeli de dağılmıyor, filmin bazı kısımları absürt komediye göz kırparken bazı kısımlarında tek bir şaka emaresi bile yok.

Peki filmin iyi yanları neler?

Elbette filmin pek çok iyi yanı da var. İlk olarak film oldukça eğlenceli ve aksiyon dolu. Bu noktada ne kadar eğleneceğinizi ise çizgi roman filmleri sevginizden çok 80'lerin sonu 90'ların başı sevginiz belirliyor. Özellikle o dönemi seviyorsanız bu filmden çok keyif alacaksınız demektir.

Her ne kadar Waititi abi kendisine ve keçilere yer açmak için süresinden kısmış olsa da seriye inanılmaz yakışan Valkyrie, CGI kaslarıyla dövüşen Mighty Thor ve bildiğimiz düz Thor arasındaki uyum oldukça yüksek seviyede.

Film boyunca Dio ve Guns N' Roses göndermeleri görüyoruz. Müzikler ve görsellik zaten enfes, o açıdan kimsenin bir çekincesi olmasına gerek yok. Bir de filmin kendi kendini çok da ciddiye almadığını, yer yer kendisinin parodisini yaptığını fark edince filme bakışınız da ona göre şekilleniyor.

Bilet almaya değer mi?

Sinemaya gittiyseniz ve vizyondaki filmlerden birini seçecekseniz kesinlikle değer. Yok bu filmi görmek için özel olarak sinemaya gidecekseniz bilet parasına değip değmeyeceğini şu küçük testle anlayabiliriz:

Soru: Aşağıdaki gruplardan hangisine daha yakınsınız?

A) Şöyle rock, metal, 80'ler 90'lar, Iron Maiden falan seviyorum

B) Önümüzdeki dört yıl içerisinde bir üst eğitim düzeyine geçmek için sınava girmem gerekiyor

C) MCU'yu severim, öyle süper kahraman falan hem aksiyon olsun hem şakalar komiklikler

D) Marvel filmlerinde hayatın anlamını arıyorum, ayrıca benim sevdiğim karakterler ille de benim sevdiğim gibi resmedilsin istiyorum.

Eğer cevabınız A ise kesin gidin, B ise büyük ihtimalle filmde çok eğleneceksiniz, C ise sinema biletine verdiğiniz paraya değer ama patlamış mısır içecek işine girerseniz değmez, D ise izlemeseniz daha iyi.