Instagram'ın Twitter rakibi uygulaması Threads'te çok önemli bir husus ortaya çıktı. Eğer platformu sevmezseniz, Threads hesabınızı silmenin tek yolu, Instagram hesabınızı silmek. Aksi takdirde hesaptan kurtulmak mümkün değil. Meta, sadece devre dışı bırakma imkanı sunuyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Meta, bir süredir gündemde olan Twitter rakibi platformu Threads'i sabaha karşı resmen yayınladı. Kısa bir süre içerisinde 10 milyon kullanıcı barajını deviren platform, daha şimdiden ses getirdi. Ancak gelen son haberler, Threads'in şu an için mükemmel olmadığını gözler önüne seriyor. Eğer dikkat etmezseniz, Instagram hesabınızdan da olabilirsiniz.

Meta'nın Threads için oluşturduğu "Threads İlave Gizlilik İlkesi" sayfası, tüm kullanıcıları ilgilendiren bir madde içeriyor. Bu maddeye göre Threads hesabını tamamen silmenin hiçbir bağımsız yolu yok. Şirket, hesabı istediğiniz zaman dondurabileceğinizi ancak iş, hesabı tamamen silmeye geldiği zaman, bunun ancak Instagram hesabının silinmesiyle mümkün olacağını söylüyor.

Threads, Instagram profilinin bir parçası!

Meta'nın açıklamasına göre Threads hesabı, Instagram profilinin bir parçası. İşte bundan kaynaklı olarak Threads hesabı bağımsız bir şekilde silinemiyor. Bunun geçici bir durum mu yoksa kalıcı bir uygulama mı olduğu bilinmiyor ancak şu an için durum böyle. Eğer Threads'i sevmediyseniz, hesabınızı devre dışı bırakmaktan başka çareniz yok.

Threads İlave Gizlilik İlkesi sayfasında tam olarak şu ifadeler kullanılıyor:

Threads profiliniz Instagram hesabınızın bir parçasıdır ve istediğiniz zaman Instagram hesabınızı silerek Threads profilinizi silebilirsiniz. Instagram hesabınızı silme ve haklarınızı kullanma hakkında daha fazla bilgiyi Meta Gizlilik İlkesi'nde bulabilirsiniz.

Threads ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımızı aşağıdaki içeriğimize bekliyoruz: